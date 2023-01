Madonna et les 6 enfants dansent « Under The Moon » : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Elder Ordonez / SplashNews.com

Madone s’est mise à danser avec son adorable famille lors de leur incroyable escapade en Afrique. La Material Girl originale, 64 ans, s’est rendue sur son Instagram pour partager une vidéo d’elle-même et de ses six enfants – Lourdes Léon26, Rocco Ritchie22 ans, David, 17 ans, Miséricorde16 ans, jumeaux Stella et Estère, 10 — danser la nuit lors d’une soirée festive. “Danser sous la pleine lune avec les Masai et de la bonne musique 🐘🇰🇪♥️🇰🇪💚🦓”, Madonna a sous-titré le clip, faisant apparemment référence à la tribu Maasai au Kenya.

Dans le clip, qui était soutenu par la propre chanson du gagnant du Grammy “Back That Up to the Beat”, les enfants de Madonna ont eu la chance de montrer leurs mouvements, alors que David et Mercy exécutaient des danses en solo, tandis que les jeunes jumeaux chorégraphiaient quelques-uns de leurs propres routines. Rocco, que Madonna partage avec son ex Guy Richiel’a porté à un tout autre niveau lorsqu’il a fait étalage de son athlétisme avec un incroyable saut périlleux arrière !

Comme les fans le savent, Madonna profite de ses festivités familiales ces derniers temps, car elle les partage souvent sur ses réseaux sociaux. Dans un article récent, la star a révélé qu’ils avaient passé une grosse soirée de jeux ! Le hitmaker de “Ray of Light” a tenté de dessiner sur un bloc de papier surdimensionné, écrivant de manière hilarante dans la légende, “La nuit dernière, nous avons joué à Pictionary……….. J’essaie de ne pas être un mauvais perdant.”

Il est évident que Madonna adore passer du temps avec les enfants, puisqu’elle les a tous offerts en escapade hivernale l’année dernière. De retour en janvier 2022, Madonna a posté d’adorables clichés d’elle marchant dans des rues enneigées avec Rocco. Les photos prouvent qu’il est indéniable que Rocco ressemble à son père, le célèbre réalisateur Gars, qui s’est séparé du chanteur “Like a Virgin” en 2008 après huit ans de mariage. Quelques jours avant, Madge avait posté une photo de sa fille Lourdes lors de la grande fête familiale du Nouvel An. La beauté de 26 ans, avec qui Madonna partage Carlos Léona bercé une robe blanche transparente aux multiples découpes qui laissait peu de place à l’imagination.

