Madonna a eu son tout premier tatouage à l’âge de 62 ans et c’est un hommage à ses six enfants.

La légendaire chanteuse pop a publié une série de photos sur son Instagram lundi soir, la montrant masquée et allongée sur le canapé d’un tatoueur pour qu’elle puisse se faire tatouer.

Le chanteur a donné un aperçu détaillé du moment en sous-titrant les photos: « Encré pour la toute première fois ………… ..✍️. #Family »

Madonna a également tagué le Shamrock Social Club à Hollywood et le tatoueur East Iz.

La chanteuse aux cheveux roses actuellement en barbe à papa montre à la tatoueuse où elle veut l’œuvre d’art sur la première photo avant de terminer la paperasse sur la deuxième photo.









Une troisième photo montre Madonna tenant son bras, l’intérieur de son poignet exposé alors qu’elle discute de l’emplacement de l’encrage.

Il y a un autre plan dans lequel le chanteur est allongé sur le canapé pendant que le tatouage se fait. Il est juste de dire qu’elle n’a pas l’air d’apprécier particulièrement l’expérience, car elle ferme les yeux et a une grimace douloureuse sur le visage.









Elle montre ensuite les résultats de son séjour en studio, avec les initiales «LRDMSE» tatouées sur son poignet pour honorer ses six enfants – Lourdes, 24 ans, Rocco, 20 ans, David, 15 ans, Mercy, 14 ans et huit ans. -vieux jumeaux Stella et Estere.

Madonna partage Lourdes avec son ex Carlos Leon, qu’elle a eu Rocco avec son ex-mari Guy Ritchie, avec les quatre autres enfants adoptés.









Cela survient quelques jours à peine après que la chanteuse emblématique ait partagé une photo rare de tous ses enfants le jour de Thanksgiving.

L’incroyable photo a été un choc pour les fans de Madonna car ce n’est pas souvent qu’ils voient son immense famille ensemble.

