Madonna a déclaré lundi qu’elle était « sur la voie de la guérison » après une infection bactérienne qui a nécessité hospitalisationdans la première déclaration de l’icône de la pop américaine depuis son arrivée dans l’unité de soins intensifs à la fin du mois dernier.

« Ma première pensée quand je me suis réveillée à l’hôpital était mes enfants », a déclaré la femme de 64 ans dans son message sur les réseaux sociaux. « Ma deuxième pensée était que je ne voulais décevoir personne qui ait acheté des billets pour ma tournée. »

La maladie a obligé Madonna à la reporter presque à guichets fermés, 84 dates Fête tournée qui devait commencer le 15 juillet.

Son manager, qui a d’abord déclaré que la superstar était à l’hôpital, avait déclaré « qu’un rétablissement complet est attendu ».

« Je me concentre maintenant sur ma santé et sur le fait de devenir plus fort et je vous assure que je serai de retour avec vous dès que possible ! » Madonna a déclaré lundi.

Elle a déclaré que son plan actuel était de commencer la partie européenne de sa tournée – qui devait commencer le 14 octobre à Londres – comme prévu, et de réserver les premiers spectacles aux États-Unis pour des dates ultérieures.

Peu de temps après que Madonna a publié sa déclaration, le géant de la tournée LiveNation a confirmé que les dates nord-américaines prévues avant le 8 octobre seraient « malheureusement reportées ».

La société a déclaré qu’un nouveau calendrier serait à venir « dès que possible ».

Les arrêts aux États-Unis doivent inclure Detroit, Chicago, Miami et New York, la ville où son ascension vers la célébrité a commencé.

L’icône lauréate d’un Grammy derrière des classiques tels que Comme une vierge et Fille matérialiste a affirmé une influence incalculable en tant que l’une des plus grandes stars de la musique.

En 2020, Madonna a subi une arthroplastie de la hanche à la suite d’une blessure subie sur elle Madame X visite.

Au cours du week-end, Madonna a été aperçue de bonne humeur et marchant avec un ami à New York, selon des images publiées pour la première fois par un podcasteur de divertissement sur TikTok.