Madonna se sent reconnaissante.

Dans un long message sur le compte Instagram de la légendaire chanteuse pop lundi, Madonna a fourni une autre mise à jour sur sa récente hospitalisation à la suite d’une grave infection bactérienne.

La musicienne de 64 ans a écrit que le soutien de sa famille et de ses amis a été le « meilleur remède » tout au long de son rétablissement.

Elle a partagé des photos d’elle-même avec deux de ses enfants, son fils David Banda et sa fille Lourdes Leon, pour marquer un mois après sa sortie de l’hôpital.

« En tant que mère, vous pouvez vraiment vous laisser prendre par les besoins de vos enfants et les dons apparemment sans fin », a-t-elle écrit. «Mais quand les jetons étaient tombés, mes enfants se sont vraiment présentés pour moi. J’ai vu un côté d’eux que je n’avais jamais vu auparavant. Cela a fait toute la différence Tout comme l’amour et le soutien de mes amis.

Madonna a expressément remercié son directeur artistique et producteur, Guy Oseary, pour lui avoir offert un Polaroid encadré de Keith Haring portant une veste avec le visage de Michael Jackson peint dessus. Elle a dit qu’Andy Warhol avait pris la photo.

« J’ai sangloté quand j’ai ouvert ce cadeau parce que j’ai réalisé à quel point j’avais de la chance d’être en vie », a poursuivi Madonna. « Et quelle chance j’ai d’avoir connu ces gens et tant d’autres qui sont également partis. »

Haring est décédé des complications liées au sida en 1990, tandis que Warhol est décédé d’une arythmie cardiaque quelques années auparavant en 1987. Son collègue chanteur et sensation mondiale Jackson est décédé en 2009 à l’âge de 50 ans.

« Merci à tous mes anges qui m’ont protégé et m’ont laissé rester pour finir de faire mon travail ! » conclut-elle.

Dans les commentaires de son message, des milliers d’amis et d’admirateurs de Madonna ont partagé leurs meilleurs voeux pour sa santé.

L’acteur américain Sharon Stone a commenté le message de Madonna en écrivant « Chérie, j’étais si inquiète », à côté d’un emoji cœur-yeux.

L’actrice Julia Garner, la présentatrice de télévision brésilienne Astrid Fontenelle et son amie de longue date Rosie O’Donnell ont également laissé des messages d’amour à Madonna.

Avant de tomber malade, Madonna devait entamer une nouvelle tournée mondiale des plus grands succès. Certaines parties de Madonna: The Celebration Tour – y compris le début de la tournée le 15 juillet à Vancouver – ont dû être reportées après l’hospitalisation de la chanteuse.

La tournée commencera désormais par quatre nuits à l’O2 Arena de Londres à partir du 14 octobre.

Madonna a passé plusieurs jours dans l’unité de soins intensifs, selon une déclaration du 28 juin d’Oseary. Il a dit que Madonna devrait se rétablir complètement.

Madonna elle-même a partagé une mise à jour antérieure à son retour de l’hôpital ce mois-ci. La reine de la pop a dit à ses fans qu’elle était sur « la voie de la guérison ».

« Ma première pensée quand je me suis réveillée à l’hôpital était mes enfants. Ma deuxième pensée était que je ne voulais décevoir personne qui ait acheté des billets pour ma tournée », a écrit Madonna. « Mon objectif est maintenant ma santé et mon renforcement et je peux vous assurer que je serai de retour avec vous dès que possible ! »

Madonna a six enfants. Sa fille Lourdes Leon est issue d’une relation antérieure avec Carlos Leon, ancien entraîneur personnel et acteur. Elle a eu son fils Rocco Ritchie avec le réalisateur Guy Ritchie. Madonna a également quatre enfants adoptés, David Banda, Chifundo (Mercy) James et les jumeaux Stella et Estere.