Madonna dit que les souffrances causées par la guerre entre Israël et le Hamas sont « déchirantes » alors que sa tournée retardée s’ouvre à Londres | Actualités Ents & Arts

Madonna a parlé de son chagrin face aux souffrances au Moyen-Orient alors qu’elle entamait sa dernière tournée à Londres, qui avait été reportée en raison d’une maladie potentiellement mortelle.

La superstar américaine a exhorté les fans présents à l’O2 Arena samedi soir à s’unir dans « la lumière et l’amour » pour aider à ramener la paix dans le contexte de la crise actuelle. Guerre Israël-Hamas.

Le conflit, déclenché par le lancement par le groupe militant d’une attaque meurtrière depuis Gaza sur Israëla coûté la vie à des milliers de personnes des deux côtés.

En mettant son spectacle en pause, la chanteuse de 65 ans a déclaré au public : « Nous venons tous de l’amour et il est important de le savoir maintenant car il se passe beaucoup de choses vraiment folles dans le monde et c’est si douloureux à voir.

« Nous souffrons tous de ce qui se passe en Israël et en Palestine.

« Cela me brise le cœur de voir des enfants souffrir, des adolescents souffrir, des personnes âgées souffrir. Tout cela est navrant. »

Elle a ajouté : « Même si nos cœurs sont brisés, nos esprits ne peuvent pas être brisés…

« Nous sommes tous ensemble des personnes très puissantes. Nous pouvons nous unir dans l’obscurité et le mal ou nous pouvons nous unir dans un lieu de lumière et d’amour.

« Et si nous avions tous cette conscience collective, nous pourrions changer le monde et apporter la paix – non seulement au Moyen-Orient mais partout dans le monde. »

Madonna a également félicité ses enfants pour l’avoir soutenue alors qu’elle était malade plus tôt cette année d’une « grave infection bactérienne » qui l’a vue admis aux soins intensifs pendant plusieurs jours et l’a forcée à reporter la tournée qui devait débuter au Canada en juillet.

Le chanteur a déclaré : « C’était une année folle pour moi aussi et je ne pensais pas que j’allais y arriver, mes médecins non plus.

« J’ai oublié cinq jours de ma vie, ou de ma mort, je ne sais plus trop où j’étais.

« Mais les anges me protégeaient et mes enfants étaient là, et mes enfants me sauvent toujours à chaque fois. »

Image:

Madonna est l’artiste féminine la plus titrée de l’histoire des charts britanniques





Elle a ajouté que son secret pour survivre était de penser « Je dois être là pour mes enfants » avant de jouer les accords de I Will Survive de Gloria Gaynor.

Pendant le spectacle, la reine de la pop a offert au public enthousiaste un éventail de chansons classiques de ses quatre décennies de carrière, une multitude de tenues extravagantes et une variété de mises en scène théâtrales.

Elle a également veillé à ce que le premier spectacle de sa nouvelle tournée soit une affaire de famille alors qu’un certain nombre de ses six enfants sont montés sur scène tout au long de la représentation de près de deux heures et demie.

En savoir plus sur Sky News :

Messages désespérés d’un couple avant le massacre du Hamas

Les parents britanniques « piégés » à la frontière entre Gaza et l’Égypte « comme des poules en cage »

Après avoir débuté avec des interprétations puissantes de Nothing Really Matters et Into The Groove, elle a demandé au public : « Est-ce que j’imagine ça ? Oh mon Dieu, c’est si bon d’être de retour à Londres. »

Madonna a vécu à Londres pendant plusieurs années alors qu’elle fréquentait et était mariée au réalisateur Guy Ritchie.

Elle a ajouté : « Je suis sacrément surprise d’être arrivée jusqu’ici et je le dis à tant de niveaux… Comment suis-je arrivée jusqu’ici ? Grâce à vous. Je vais aussi m’en attribuer un peu le mérite. »

Image:

Il s’agit de sa première tournée depuis ses concerts Madame X, qui se sont terminés en 2020. Photo : AP





Madonna a dû arrêter brièvement la performance car elle a expliqué qu’il y avait un problème avec le son et qu’ils devaient « appuyer sur le bouton de réinitialisation ».

La chanteuse s’est excusée pour le retard et a admis « c’est exactement ce que vous ne voulez pas qu’il se produise lors de votre soirée d’ouverture », mais a diverti la foule en rappelant des anecdotes de ses jours dans son premier groupe lorsqu’elle était « fauchée et affamée et qu’elle ne gagnait rien ». cash », avouant qu’elle « sortirait avec des hommes qui avaient des douches et des baignoires » car elle n’avait aucun moyen de se laver à ce moment-là.

Une fois les problèmes de son résolus, le chanteur a rattrapé son attente en se lançant dans des versions entraînantes de Open Your Heart et Holiday.

Elle a également interprété Don’t Cry For Me Argentina drapée dans un Ukraine drapeau.

Madonna se produira trois autres dates à guichets fermés à Londres avant de poursuivre ses tournées en Europe et en Amérique du Nord.

Il s’agit de sa première tournée depuis ses concerts Madame X, terminés en 2020.

Certaines de ces performances ont été annulé en raison de blessures au genou et à la hanche.

Madonna est l’artiste féminine la plus titrée de l’histoire des charts britanniques avec 13 succès numéro un.