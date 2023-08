Madonna célèbre son fils Rocco pour son 23e anniversaire : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Madone64 ans, était une maman adorée et a partagé un hommage affectueux pour son fils, Rocco Ritchie, le 11 août pour son 23e anniversaire. Dans la vidéo Instagram, M a inclus un montage de photos de la vie de Rocco, y compris des instantanés de son enfance. La fière mère de six enfants a également inclus des images avec ses frères et sœurs, notamment Lourdes Léon, 26. « Joyeux anniversaire cher Rocco ……. Depuis le jour où vous avez été conçu, Life with You a été une aventure », a commencé le hitmaker de« 4 Minutes »dans la légende.

La belle blonde a accueilli son fils avec son deuxième mari, Guy Ritchie, 54. « De votre naissance prématurée à votre amour du skate board, des motos tout-terrain. Break Dancing, Parkour, Graffiti et toutes les activités provoquant l’adrénaline! Vous m’avez fait m’inquiéter, peut-être plus que toute autre personne sur la planète », a poursuivi Madonna. « Mais vous avez pris le chemin le moins fréquenté et cela fera toute la différence !

La maman de Rocco a poursuivi en disant que « rien » ne la rend plus heureuse que de voir son fils devenir artiste. « Rien ne me donne plus de joie que de te voir grandir en tant qu’artiste ! Pour citer votre peintre préféré Lucien Freud— « Qu’est-ce que je demande à un tableau ? Je lui demande d’étonner, de déranger, de séduire, de convaincre ! Continuez à marcher sur votre propre route. Je suis tellement fière de toi ! », a-t-elle conclu le post, accompagné de trois émojis au cœur noir.

Peu de temps après que M ait partagé la vidéo de son fils, bon nombre de ses 19 millions de followers ont inondé les commentaires de souhaits d’anniversaire pour Rocco. « Rocco est un cœur rebelle comme sa maman (et comme nous, tous les fans de madonna !!) », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté, « Quel merveilleux dévouement d’une mère à un fils ! Joyeux anniversaire Rocco ! » Un fan n’a pas pu s’empêcher de remarquer à quel point le jeune homme de 23 ans ressemble à son père réalisateur. « Mini Guy », ont-ils écrit, tandis qu’un autre le comparait au regretté James Dean. « Rocco a une ambiance Old Hollywood, ressemble à James Dean », ont-ils commenté, avec un emoji au cœur rose et bleu.



L’hommage d’anniversaire de Madonna pour le garçon d’anniversaire survient un peu plus d’un mois après sa peur de la santé et son hospitalisation. La chanteuse a été hospitalisée le 24 juin pour une infection bactérienne, selon son manager Guy Osary. « Le samedi 24 juin, Madonna a développé une infection bactérienne grave qui a conduit à un séjour de plusieurs jours aux soins intensifs », a-t-il écrit dans une déclaration sur Instagram le 28 juin. « Sa santé s’améliore. Cependant, elle est toujours sous soins médicaux. Un rétablissement complet est attendu. À ce stade, nous devrons suspendre tous les engagements, y compris la tournée. Nous partagerons plus de détails avec vous dès que nous les aurons, y compris une nouvelle date de début pour la tournée et pour les spectacles reprogrammés.

La gagnante d’un Grammy a ensuite été libérée de l’hôpital dans les jours qui ont suivi et a reçu la visite de ses enfants, dont Rocco. Plus récemment, elle s’est rendue sur Instagram le 30 juillet pour réfléchir à la peur de la santé et jaillir du soutien de sa famille. « L’amour de la famille et des amis est la meilleure médecine. Un mois hors de l’hôpital et je peux réfléchir. En tant que mère, vous pouvez vraiment vous laisser prendre par les besoins de vos enfants et les dons apparemment sans fin……… .. Mais quand les jetons étaient tombés, mes enfants se sont vraiment présentés pour moi. J’ai vu un côté d’eux que je n’avais jamais vu auparavant. Cela a fait toute la différence », a-t-elle écrit en légende. Son Visite de célébration reste en pause et est reprogrammé.

