Madonna Birthday Special : 10 photos les plus chaudes de la reine de la pop qui mettront le feu à vos écrans

Spécial Anniversaire de Madonna : La célèbre chanteuse pop américaine Madonna fête aujourd’hui son anniversaire. La reine de la musique pop a eu 64 ans. Elle a un énorme fan à travers le monde. Madonna a chanté environ 200 chansons. Madonna fait une apparition sexy sur scène. Madonna est célèbre pour son style le plus sexy et le plus chaud. Madonna est surtout connue pour ses concerts à Broadway à New York. Des bodys aux pièces transparentes en passant par les jupes très limoneuses, elle portait également un body blanc et vert à Tokyo, au Japon, en 1990. Ici, nous avons dressé une liste des looks les plus sexy et les plus chauds de Madonna, elle a surtout été repérée au concert.