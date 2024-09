Madonna apporte le drame dans un voile de dentelle noire au défilé Dolce & Gabbana en son honneur

Madonna était la star du défilé Dolce & Gabbana ce week-end, vêtue d’une robe nuisette en dentelle noire, d’un corset et d’un voile ample. madone/Instagram

Elle est la reine de la pop – et de la mode.

Madonna a préparé le terrain pour le défilé printemps/été 2025 de Dolce & Gabbana lors de la Fashion Week de Milan samedi, arrivant dans un voile de dentelle noire qui enveloppait tout son corps.

La chanteuse de « Vogue », âgée de 66 ans, portait une robe nuisette fendue jusqu’au cou et un corset assortis avec ce couvre-chef spectaculaire.

Le voile dramatique qui couvrait son visage enveloppait tout son corps. Getty Images

Sur Instagram, elle a dévoilé la couronne sertie de perles au sommet de sa tête. madone/Instagram

La Material Girl portait également un énorme collier de diamants. madone/Instagram

Elle a accessoirisé sa tenue avec un collier en or à couper le souffle Alta Gioielleria serti de diamants géants et de crânes sculptés en pierre Bianco d’Istria, ainsi qu’une couronne en or et en cristal, selon un communiqué de presse de la marque.

Bien que Madge ait certainement fait tourner de nombreuses têtes depuis le premier rang, la présentation sur le podium était tout aussi accrocheuse – et a même rendu hommage à certains de ses looks les plus emblématiques.

Des mannequins, dont Irina Shayk, ont défilé sur le podium avec des perruques blondes bouclées, des soutiens-gorge coniques, des robes en dentelle blanche et d’autres créations codées Blond Ambition.

Madonna était l’invitée d’honneur, avec de nombreux modèles de la collection inspirés de ses costumes de tournée des années 80 et 90. Getty Images

Les créateurs Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont embrassé Madonna après la présentation. Getty Images

« Merci @madonna d’avoir cru en nous dès le début. Ce que nous sommes aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à toi ! Je t’aime », ont-ils écrit. a écrit sur Instagram. Getty Images

Les fondateurs et créateurs Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont rendu hommage à la star, qui est également le visage de la marque, en l’embrassant à la fin du défilé et en organisant une afterparty en son honneur.

« Sensualité, attitude et caractère. La beauté italienne apparaît comme l’essence du défilé de mode féminine #DGSS25 : soutiens-gorge tendance, lingerie transparente, robes scintillantes », a déclaré la marque expliqué de l’inspiration.

Pour l’after-party, Madonna s’est changée en une robe blanche transparente avec un corset noir et une étole en fourrure. madone/Instagram

Elle a posé avec des mannequins comme Alton Mason lors de la fête. madone/Instagram

Elle a échangé son voile long contre un foulard en dentelle transparente. Images GC

« Les styles sont redéfinis, mélangeant des teintes emblématiques comme le noir de Sicile, le rouge, le blanc et le nude avec des textures exquises, pour célébrer la force de la féminité de #DolceGabbana. »

Les fans ont adoré l’hommage à la Material Girl, et ont partagé des commentaires tels que : « Défilé emblématique, inspiration emblématique » et « Je suis complètement fascinée par cette collection. L’âge d’or de Madonna est une source d’inspiration inépuisable et précieuse ».

Madonna a levé le voile après le spectacle, enfilant une minirobe blanche transparente avec un corset noir, une étole en fourrure et des collants résille pour l’afterparty. Parmi les invités figuraient le mannequin Alton Mason, le photographe Mert Alas, le top model Eva Herzigova et bien d’autres.