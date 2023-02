Madonna a secoué un corset en dentelle noire avant les Grammys: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Madone, 64 ans, s’est préparé pour les Grammys en se rendant sur Instagram avec des photos accrocheuses ! Sur les photos que vous pouvez VOIR ICI, la chanteuse “Vogue” s’est rendue sur Instagram le vendredi 3 février pour partager une photo sexy d’elle portant un corset en dentelle noire très bas, associé à un énorme chapeau de cowboy. Elle a accessoirisé avec un clin d’œil à son personnage des années 80 – des boucles d’oreilles crucifix et un groupe de colliers fortement superposés. Elle a tiré ses cheveux roux en deux longues tresses et a terminé son maquillage glamour avec des lèvres roses douces et un eye-liner épais. Madge a également porté un vernis à ongles violet foncé. Sur une autre photo, elle portait ses cheveux en chignon désordonné avec des barrettes et associait le corset moulant à une paire de shorts garçon assortis.

Plus à propos Madone

Les photos grésillantes viennent juste deux jours avant son apparition prévue aux Grammy Awards le dimanche 5 février. Selon La variétél’emblématique Comme une vierge chanteur présentera à la cérémonie. Elle se prépare également pour son 35 ville “The Celebration Tour” cet été. Dans un post partagé le jeudi 2 février, elle a partagé un autre corset noir associé à une veste courte noire, un pantalon noir et une écharpe assortie. Elle portait ses cheveux en couches de boucles lourdes pour la photo. « Quelles chansons dois-je jouer pendant le Celebration Tour ? » elle a demandé à ses 18,7 millions de followers sur la plateforme.

Porter des styles provocateurs, sexy et décolletés n’a rien de nouveau pour la chanteuse controversée et Cherche Susan désespérément étoile. Elle reste sans vergogne à propos de sa personnalité publique sexy. “Madonna est, et sera toujours, extrêmement à l’aise dans sa peau”, a déclaré une source HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT de retour en décembre 2021.

“Madonna sait qui elle est à l’intérieur et à l’extérieur, et elle ne s’excusera jamais de se tenir dans sa propre vérité”, ont-ils poursuivi. “Elle n’arrêtera jamais de se battre pour l’émancipation des femmes. Elle croit que tout le monde a le droit de se sentir sexy. L’âge ne définit pas la beauté et elle est fière de son apparence et de ce qu’elle ressent.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: ‘Madonna: The Celebration Tour’: tout ce que vous devez savoir sur son extravagance de carrière

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.