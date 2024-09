Madonna a quitté la soirée de la NYFW de manière inquiétante après une faille de sécurité

Madonna a réussi à éviter une récente faille de sécurité alors qu’elle quittait la soirée Off White à la Fashion Week de New York.

Malgré la présence de ses agents de sécurité, un homme anonyme se serait précipité à sa sortie, Le miroir signalé.

Quoi qu’il en soit, la chanteuse de 66 ans a réussi à rejoindre son véhicule tandis que son équipe de sécurité repoussait l’homme pour protéger la star,

La reine de la pop a été aperçue quittant la fête avec son nouveau petit ami, la star du sport d’origine jamaïcaine Akeem Morris, 28 ans.

La chanteuse était vêtue d’un chemisier rayé coloré, d’un jean et de lunettes de soleil pour la soirée.

Il a également été révélé que la pop star a également des limites strictes dans sa relation, et selon une source, Madonna a « soumis Akeem à un tas de « règles » de rencontres et à des conditions strictes », a cité une source.

« Et il a accepté parce qu’il est prêt à payer le prix fort », ajoute la publication.

La source a également expliqué les détails des règles strictes, ajoutant que « il vit chez elle et ce n’est pas parce qu’il partage son lit qu’il a le droit d’y dormir. Elle le fait, et il doit se coucher et se lever en même temps qu’elle, quoi qu’il arrive. »

Selon la source, elle lui a également interdit de regarder des événements sportifs et la télévision lorsqu’ils passent du temps ensemble.