Madonna, 66 ans, se retrouve avec Akeem Morris, 28 ans, lors d’un match de football à Londres

Madonna et son nouveau jouet sont dans le Big Smoke.

La chanteuse de « Vogue » s’est rendue sur Instagram lundi, partageant un carrousel d’images de son séjour à Londres, dont quelques clichés d’elle avec son nouveau copain, Akeem Morris, lors d’un match de football.

« London Calling……………De retour au Stu avec Stuart Price. 🇫🇷 🇫🇷🇫🇷 ! Allez Chelsea ! ⚽️ », elle » a légendé le message.

Sur l’une des photos, Madonna, 66 ans, et Morris, 28 ans, souriaient ensemble pour un selfie alors qu’ils étaient assis dans les tribunes du stade de Stamford Bridge lors d’un match de football du Chelsea FC.

Madonna s’est retrouvée avec son nouveau copain, Akeem Morris, lors d’un match de football à Londres. madone/Instagram

Les deux hommes ont souri pour un selfie alors qu’ils étaient assis dans les tribunes du stade de Stamford Bridge lors d’un match de football du Chelsea FC. madone/Instagram

Sur une autre photo, la reine de la pop a saisi le bras de Morris alors qu’ils sortaient du stade tout en regardant son téléphone portable.

Madonna s’est habillée confortablement tout en noir pour la sortie, portant des collants noirs, un blouson aviateur et un trench-coat en cuir plus grand. On ne sait pas si elle portait une jupe courte ou une robe.

L’ancien footballeur portait un jean, une chemise bleue et un blouson aviateur noir et, à un moment donné, il a été vu portant le trench-coat noir de Madonna et le tenant sur ses genoux pendant le match.

Morris et la chanteuse de « Material Girl » ont eu une première relation amoureuse au cours de l’été lorsque la pop star a publié des photos d’eux se serrant les bras et se faisant des câlins le 4 juillet.

La reine de la pop a également saisi le bras de Morris alors qu’ils sortaient du stade tout en regardant son téléphone portable. madone/Instagram

Madonna portait du noir pour la sortie, tandis que l’ancien footballeur portait un jean, une chemise bleue et un blouson aviateur noir. madone/Instagram

Le mois suivant, Madonna a partagé une photo d’elle ne portant apparemment pas de chemise alors que Morris était assis derrière elle et souriait.

« Hot Fun in The Summer Time………🔥 », elle a légendé la photo torride.

Morris a également accompagné la maman de six enfants en Italie pour les festivités de son 66e anniversaire.

Le couple s’est tenu la main en parcourant les rues pavées de Portofino après avoir visité l’église Divo Martino.

La chanteuse de « Material Girl » et Morris ont eu une première relation amoureuse en juillet. madone/Instagram

Morris, vu ci-dessus en août, a également accompagné la maman de six enfants en Italie pour les festivités de son 66e anniversaire. Palombi-Mazzarella/MEGA

On ne sait pas à quel point leur relation est sérieuse. madone/Instagram

On ne sait pas exactement à quel point la relation entre Morris et Madonna est sérieuse, mais il a rencontré ses enfants.

L’ancienne athlète a été aperçue lors de la fête du 12e anniversaire de ses jumeaux en août, en train de déguster un cornet de glace avec le septuple lauréat d’un Grammy.

Avant sa romance avec Morris, Madonna a été brièvement liée à l’entraîneur de boxe Josh Popper.