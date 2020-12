Madonna a révélé lundi une grande cicatrice rouge douloureuse sur sa jambe.

L’icône pop, 62 ans, a partagé des images de la « belle cicatrice » dans ses histoires Instagram dans une photo qu’elle a prise dans le miroir.

Il a été pris après qu’elle ait également subi un traitement pour ventouses, laissant des marques circulaires rouges sur tout le corps.

La grande cicatrice de Madonna était couverte de bandages transparents.

Parallèlement aux clichés, elle a ajouté les hashtags «recovery», «ventouses» et «beautiful scar».

Le hit-maker Like A Prayer a posté les photos après une récente séance de thérapie par ventouses.

Le processus est une forme de médecine alternative où des ventouses chauffées sont placées sur la peau pour créer une aspiration locale.

Les tasses chaudes sont laissées sur la peau pendant quelques minutes et on pense que la procédure peut aider à cibler la douleur, l’inflammation et la circulation sanguine, tout en incitant à la relaxation.







Bien que la thérapie par ventouses soit populaire auprès de nombreuses célébrités, notamment Kim Kardashian et Victoria Beckham, elle laisse des marques douloureuses sur le corps pendant plusieurs jours après le traitement.

Cela vient après que la fière maman de six enfants a récemment obtenu son premier tatouage, à 62 ans.

Madonna s’est fait tatouer les initiales «LRDMSE» sur son poignet pour honorer ses six enfants – Lourdes, 24 ans, Rocco, 20 ans, David, 15 ans, Mercy, 14 ans, et les jumeaux de huit ans Stella et Estere.