Hampton Inn Madison a reçu un prix Madison Means Business lors d’une cérémonie dans la nuit du 28 septembre. L’administrateur du village de Madison, Dwayne Bailey, à gauche, a remis le prix à trois représentants de Hampton Inn Madison. Madison Village distribue les prix Madison Means Business deux fois par an aux entreprises établies du village qui ont contribué à renforcer l’économie de la communauté. (Bill DeBus – The News-Herald)

Madison Village a salué trois entreprises de la ville pour leurs efforts visant à renforcer l’économie de la communauté.

Lors d’un événement le 28 septembre, le gouvernement du village a remis les prix Madison Means Business à Hampton Inn Madison; Holiday Inn Express & Suites Madison; et Bar à saveur mexicaine et margarita de burrito sauvage.

Le programme Madison Means Business vise à honorer les entreprises établies dans le village qui « alimentent notre moteur économique », a déclaré l’administrateur du village, Dwayne Bailey.

« Ce prix est né de discussions sur les nombreux efforts déployés pour attirer des entreprises dans la communauté, et parfois, lorsque vous refusez cette voie, vous oubliez en quelque sorte les gens qui sont ici jour après jour, qui génèrent des revenus et créent des emplois. et faire de cette communauté un meilleur endroit où vivre », a déclaré Bailey.

Bailey a présidé la cérémonie du soir, qui s’est tenue à Brasserie Cornerstone dans le village. Cornerstone lui-même a déjà remporté un Madison Means Business Award.

Madison Village récompense les récipiendaires de Madison Means Business deux fois par an, en mars et en septembre. Les gagnants reçoivent une plaque commémorative à exposer dans leur entreprise et peuvent signer une affiche Madison Means Business exposée à la salle des fêtes.

Les trois entreprises récompensées lors de la cérémonie ont lancé leurs activités sur une période d’environ un an en 2019 et 2020, a noté Bailey.

« Holiday Inn est entré, puis Hampton, puis Wild Burrito, nous avons donc eu beaucoup d’élan en très peu de temps », a-t-il déclaré.

Holiday Inn Express & Suites Madison, situé au 181 Water Tower Drive, a ouvert ses portes le 17 mai 2019 ; et Hampton Inn, basé au 171 Water Tower Drive, a ouvert ses portes le 12 septembre 2019.

Bailey a partagé plus de détails sur chaque gagnant individuel lorsque les représentants des entreprises se sont présentés pour recevoir leurs prix.

Il a souligné qu’Hampton Inn Madison, en seulement quatre ans d’activité, a remporté deux prix majeurs pour son service exceptionnel à ses clients. Il s’agit de récompenses obtenues par un très petit pourcentage de tous les hôtels Hampton aux États-Unis.

Bailey a également remercié Holiday Inn Express & Suites Madison pour avoir été un catalyseur qui a lancé l’impressionnante croissance commerciale qui a eu lieu au cours des quatre dernières années à l’échangeur de l’Interstate 90 et de la Route 528.

Wild Burrito, situé au 125 N. Lake St., a ouvert ses portes le 29 juin 2020, alors que la pandémie de COVID-19 avait encore un impact négatif sur de nombreuses entreprises. Mais les propriétaires ont poursuivi leur objectif d’apporter une cuisine mexicaine authentique à Madison.

« Ils ont fait un travail incroyable », a déclaré Bailey. « Wild Burrito est un lieu de vitrine, constamment occupé, et nous sommes très fiers de les avoir dans la communauté. »

Bailey a déclaré qu’il avait lancé Madison Means Business en 2016 et que la première cérémonie avait eu lieu en mars de la même année. Bien que le programme ait été suspendu de 2020 à 2022 en raison de la pandémie et de ses effets persistants, les prix Madison Means Business ont repris en mars.

Le canton de Madison a initialement participé conjointement avec le village aux remises de prix semestrielles. La municipalité a finalement réduit sa participation à Madison Means Business à une fois par an et n’a pas recommencé à y participer depuis la pandémie.

Bailey a conclu la cérémonie en rendant un dernier hommage aux lauréats.

« Vous devriez être fiers de vous », a-t-il déclaré. « Nous (au sein du gouvernement du village) sommes certainement (fiers des gagnants). »