Elle a fait ses débuts à la télé le mois dernier, rejoignant maman Chloe Sims à l’écran pour l’émission spéciale de Noël d’ITVBe, The Only Way Is Essexmas.

Et Madison, 15 ans, était à nouveau aux côtés de sa mère star de Towie cette semaine, alors que les deux étaient en vacances au Mexique.

Les deux hommes ont été vus dîner dans la ville historique et pittoresque de Tulum, populaire auprès des vacanciers pour ses superbes plages et ses ruines bien préservées.

Mère et fille séjournent au luxueux hôtel Copal Tulum, Chloé offrant à ses 1,2 million d’abonnés Instagram des photos de la magnifique station balnéaire.

Elle leur a dit qu’elle était là pour le travail, tout en publiant des mises à jour d’elle-même au soleil, avec des légendes comme «MEET ME WHERE THE SKY TOUCHES THE SEA».

Une Maddie effrontée a déclaré: « Je veux un iPhone 11. »

Une Chloé aimante a répondu: « Que pensez-vous, je suis millionnaire? »