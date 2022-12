Madison Square Garden utilise la reconnaissance faciale pour bannir les ennemis de son propriétaire

« C’est punitif plutôt que protecteur. Cela crée un précédent pour que d’autres entreprises identifient leurs détracteurs et les punissent », a déclaré M. Schwartz. « Cela soulève la question de ce qui va suivre. Les entreprises utiliseront-elles la reconnaissance faciale pour éloigner toutes les personnes qui ont fait du piquetage ou les ont critiquées en ligne avec une critique Yelp négative ? »

Les responsables de MSG Entertainment ont qualifié la technologie d’outil de sécurité utile et largement utilisé dans de nombreux sites sportifs et de divertissement, et ont noté que leurs emplacements à New York se trouvaient à proximité des principaux centres de transport en commun.

Le Jardin est déjà connu pour sa haute sécurité. Il y a toujours une forte présence policière en partie parce que l’arène est au cœur de Midtown Manhattan et construite au-dessus de la gare de Pennsylvanie, le terminal ferroviaire le plus fréquenté du pays. La station est patrouillée par des agents des forces de l’ordre et parfois des soldats en alerte pour terrorisme. Les fans qui assistent à des événements au Garden passent par des projections qui peuvent inclure des détecteurs de métaux, des fouilles de sacs et des chiens renifleurs d’explosifs.

“Nous avons toujours indiqué clairement à nos clients et au public que nous utilisons la reconnaissance faciale comme l’un de nos outils”, a déclaré la société dans un communiqué.

La surveillance de haute technologie par le gouvernement est déjà courante à New York. Le département de police s’appuie sur une boîte à outils qui comprend non seulement la reconnaissance faciale, mais aussi des drones et des fourgons mobiles à rayons X, et ce mois-ci, le département a annoncé qu’il rejoindrait Neighbors, une plateforme publique de surveillance de quartier appartenant à Amazon. Les voisins permettent aux propriétaires de sonnettes vidéo de publier des clips en ligne, et les policiers peuvent demander l’aide des résidents dans les enquêtes.

Une loi municipale introduite l’année dernière oblige les établissements commerciaux à informer les clients lorsque des technologies biométriques telles que la reconnaissance faciale sont utilisées. Des panneaux au Radio City Music Hall et dans d’autres lieux informent les clients que la technologie est en place «pour assurer la sécurité de tous».

Alors que les responsables de MSG Entertainment ne diraient pas quel fournisseur de reconnaissance faciale ils utilisent, plusieurs entreprises offrent la possibilité de créer une base de données et de générer une alerte lorsqu’un visage connu est repéré par des caméras de surveillance.