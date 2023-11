Madison Square Garden Entertainment Corp. (NYSE : MSGE) vient de publier ses résultats du premier trimestre : voici ce qu’en pensent les analystes

Cela s’annonce comme une période difficile pour Madison Square Garden Entertainment Corp. (NYSE : MSGE), qui a publié il y a une semaine des résultats décevants pour le premier trimestre qui pourraient avoir un impact notable sur la façon dont le marché perçoit le titre. Il s’agit d’un résultat globalement plutôt négatif, avec des revenus de 142 millions de dollars qui manquent de 9,3 % aux prévisions des analystes. Pire encore, l’entreprise a déclaré une perte statutaire de 1,00 $ US par action, bien plus importante que ce que les analystes avaient prévu avant le résultat. Suite à ce résultat, les analystes ont mis à jour leur modèle de bénéfices, et il serait bon de savoir s’ils pensent qu’il y a eu un fort changement dans les perspectives de l’entreprise, ou si les affaires continuent comme d’habitude. Les lecteurs seront heureux de savoir que nous avons regroupé les dernières prévisions statutaires pour voir si les analystes ont changé d’avis sur Madison Square Garden Entertainment après les derniers résultats.

croissance des bénéfices et des revenus

Après les derniers résultats, les huit analystes couvrant Madison Square Garden Entertainment prévoient désormais des revenus de 913,0 millions de dollars US en 2024. Si cela se réalise, cela refléterait une amélioration acceptable de 7,8 % des revenus par rapport aux 12 derniers mois. Le bénéfice par action devrait augmenter de 25 % à 1,14 $ US. Pourtant, avant les derniers résultats, les analystes tablaient sur des revenus de 914,4 millions de dollars américains et un bénéfice par action (BPA) de 1,17 dollars américains en 2024. Les analystes semblent être devenus un peu plus négatifs à l’égard de l’entreprise après les derniers résultats, compte tenu de la révision à la baisse mineure de leur bénéfice par action pour l’année prochaine.

Il pourrait être surprenant d’apprendre que l’objectif de cours consensuel est resté globalement inchangé à 40,00 $ US, les analystes laissant clairement entendre que la baisse prévue des bénéfices ne devrait pas avoir beaucoup d’impact sur la valorisation. L’objectif de prix consensuel n’est qu’une moyenne des objectifs des analystes individuels, il pourrait donc être utile de voir l’étendue de la fourchette des estimations sous-jacentes. L’analyste le plus optimiste de Madison Square Garden Entertainment a un objectif de cours de 43,00 $ US par action, tandis que le plus pessimiste le valorise à 36,00 $ US. Néanmoins, avec une fourchette d’estimations aussi étroite, cela suggère que les analystes ont une assez bonne idée de ce qu’ils pensent que vaut l’entreprise.

Ces estimations sont intéressantes, mais il peut être utile de brosser un tableau plus général lorsque l’on voit comment les prévisions se comparent, à la fois aux performances passées du Madison Square Garden Entertainment et à celles de ses pairs. industrie. Il est assez clair que l’on s’attend à ce que la croissance des revenus de Madison Square Garden Entertainment ralentisse considérablement, les revenus d’ici la fin de 2024 devant afficher une croissance de 10 % sur une base annualisée. Ceci est à comparer à un taux de croissance historique de 65 % au cours des trois dernières années. Comparez cela aux 180 autres sociétés de ce secteur bénéficiant d’une couverture d’analystes, qui devraient augmenter leurs revenus de 8,4 % par an. En tenant compte du ralentissement prévu de la croissance, il semble que Madison Square Garden Entertainment devrait croître à peu près au même rythme que l’ensemble du secteur.

L’essentiel

La plus grande préoccupation est que les analystes ont réduit leurs estimations de bénéfice par action, ce qui suggère que des vents contraires pourraient survenir pour Madison Square Garden Entertainment. Ils ont également reconfirmé leurs estimations de revenus, la société prévoyant une croissance à peu près au même rythme que l’ensemble du secteur. L’objectif de prix consensuel est resté stable à 40,00 $ US, les dernières estimations n’étant pas suffisantes pour avoir un impact sur leurs objectifs de prix.

Cela dit, la trajectoire à long terme des bénéfices de l'entreprise est bien plus importante que l'année prochaine.

Sachez quand même que Madison Square Garden Entertainment est à l'affiche 2 signes avant-coureurs dans notre analyse d'investissement

