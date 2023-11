Madison Square Garden Entertainment Corp. (NYSE : MSGE) Transcription de l’appel sur les résultats du premier trimestre 2024, 7 novembre 2023

Madison Square Garden Entertainment Corp. ne répond pas aux attentes en matière de bénéfices. Le BPA publié est de -0,96 $ par action, les attentes étaient de -0,5 $.

Dave Byrnes : Merci, Ari, et bonjour à tous. Nous en sommes maintenant à plusieurs mois de notre première année complète en tant qu’entreprise autonome. Et sur la base d’un certain nombre de signes positifs dans notre activité, nous sommes de plus en plus confiants dans notre capacité à générer une croissance robuste des revenus et des AOI pour l’exercice 2024. Sur le plan des réservations, notre calendrier continue de se remplir et le Garden, le théâtre du MSG et le Beacon Theatre s’efforce désormais de dépasser nos objectifs de concerts pour l’année. Dans le même temps, les ventes anticipées de billets pour le Spectacle de Noël sont restées fortes et nous avons ajouté d’autres spectacles à la prochaine saison des fêtes. Et notre activité d’hôtellerie haut de gamme dépasse nos attentes pour l’année, un exemple de la forte demande continue des entreprises pour nos offres de divertissement en direct.

Nous avons également réalisé des progrès significatifs quant à notre engagement à restituer le capital aux actionnaires. Au cours du trimestre, nous avons racheté pour 3,5 millions de dollars de nos actions de catégorie A. Cela porte le total de nos rachats d’actions depuis la réalisation de notre scission en avril dernier à environ 10 % des actions de catégorie A en circulation. Je voudrais également noter qu’en septembre, Sphere Entertainment a vendu le reste de sa participation conservée dans MSG Entertainment et ne possède plus aucune de nos actions de classe A. Grâce à la force continue que nous constatons dans notre portefeuille unique d’actifs et de marques, associée à notre concentration sur l’excellence opérationnelle, nous restons confiants dans notre capacité à générer une croissance et une valeur actionnariale à long terme. Passons maintenant en revue nos faits saillants opérationnels de notre premier trimestre fiscal.

Au cours du trimestre, nous avons organisé 130 événements et accueilli plus de 800 000 invités dans le cadre d’une gamme d’événements de divertissement en direct. D’une année sur l’autre, nos résultats de réservations pour notre premier trimestre reflètent une comparaison difficile avec la période de l’année précédente, qui avait bénéficié de plus de 30 concerts reprogrammés au trimestre à partir de dates antérieures reportées en raison de la pandémie. En excluant les spectacles reportés, le nombre de concerts dans nos salles a augmenté d’un pourcentage d’environ 15 % d’une année sur l’autre. Je voudrais également noter que le Garden a publié la résidence historique de Harry Styles de 15 nuits au cours de la période de l’année précédente. Malgré ces vents contraires, le Garden n’était qu’à deux concerts du nombre record de concerts de l’année dernière pour un premier trimestre fiscal sur place, ce qui témoigne de la demande soutenue pour les événements en direct.

Et compte tenu de la dynamique actuelle de nos réservations, nous nous attendons désormais à ce que le Jardin établisse un nouveau record de nombre de concerts à l’arène sur une base annuelle complète. En plus de bénéficier de la croissance continue du marché new-yorkais, notre succès dans l’augmentation de l’utilisation des jardins cette année reflète également nos efforts pour augmenter le nombre d’événements de plusieurs soirées dans nos sites. Nous constatons également une augmentation du nombre de premiers numéros joués dans le jardin. Comme vous le savez, nous disposons de quatre salles à New York d’une capacité allant de 2 800 à 21 000 places, ce qui nous permet d’accompagner les artistes à travers les différentes étapes de leur carrière. Au cours de cet exercice, un certain nombre d’artistes, dont Olivia Rodrigo, Tyler Childers et Niall Horan, qui se sont déjà produits au Beacon ou à Radio City, seront bientôt en tête d’affiche du Garden pour la première fois de leur carrière.

Je voudrais également noter qu’un certain nombre de ces nouveaux artistes jouent plusieurs soirs au Garden avec une forte demande de billets pour l’ensemble de leur tournée. J’ajouterais également que la forte offre de concerts dans nos salles continue d’être satisfaite par une forte demande des consommateurs pour des expériences partagées en personne. Par exemple, dans toutes nos salles, la majorité des concerts ont encore une fois affiché complet au cours du trimestre, tandis que les récentes ventes de concerts restent solides. Outre les concerts, nous continuons de prévoir une bonne année pour les spectacles familiaux, une catégorie de réservations dont la reprise a pris du retard à la sortie de la pandémie. Cela inclut le retour le mois prochain du spectacle des Fêtes du Cirque du Soleil, qui a eu lieu pour la dernière fois en 2021 avec une diffusion raccourcie en raison de la pandémie.

Nous organiserons 56 spectacles dans les théâtres du MSG et du Chicago Theatre et sommes satisfaits des ventes de billets avancées à ce jour sur les deux marchés. Dans notre secteur sportif de renom, nous assisterons au retour de l’USC au Garden ce week-end pour ce qui devrait être l’un des événements les plus rentables de l’histoire de l’Arena, tandis que la semaine prochaine, le basket-ball universitaire fera son retour au Garden. En résumé, sur la base de ce que nous constatons dans notre calendrier de réservations, nous sommes sur la bonne voie pour connaître une faible augmentation à deux chiffres du nombre d’événements organisés dans nos sites au cours de cet exercice. Le mois dernier, nous avons également accueilli de nouveau les Knicks et les Rangers au Garden pour le début de leurs saisons 2023, 2024. Pour rappel, dans le cadre de nos accords avec MSG Sports, nous recevrons 43 millions de dollars de droits de licence au cours de cet exercice, et ces frais continueront de croître de 3 % chaque année jusqu’à l’exercice 2055.

Et même si la saison régulière n’en est qu’à quelques semaines, nous constatons déjà une dynamique globale positive dans nos accords de partage des revenus et des bénéfices avec MSG Sports. Passons au Christmas Spectacular, qui lancera sa 90e saison la semaine prochaine. Les ventes de billets continuent de progresser bien plus vite que l’année dernière à la même période. Cela reflète une demande saine de la part des particuliers et des groupes, tirée en partie par la reprise continue du tourisme à New York. Les ventes par spectacle étant actuellement en passe de dépasser nos attentes initiales, nous sommes heureux d’annoncer que nous prévoyons désormais que la fréquentation payante atteindra environ 1 million d’invités cette année, nous ramenant aux niveaux d’avant la pandémie. Compte tenu du niveau de demande actuel, nous avons pris la décision d’ajouter deux représentations au programme des fêtes de cette année, portant le nombre total de spectacles à 187.

Cela se compare aux 181 représentations l’année dernière. De plus, nous surveillons activement les ventes de billets et, en fonction de l’évolution de la demande, nous pourrions ajouter d’autres spectacles vers la fin de la tournée de cette année. Cette année marquera la deuxième année du partenariat du Christmas Spectacular avec le sponsor principal QVC. Ce partenariat est un excellent exemple de la manière dont nous avons exploité les marques uniques de notre entreprise pour développer nos activités de partenariat marketing et atteindre de nouveaux publics. De plus, notre accord récemment annoncé avec Oak View Group présente de nouvelles opportunités pour continuer à développer nos activités de parrainage à l’avenir. J’ajouterais également que dans le cadre de notre accord avec OVG, notre activité de parrainage est passée à une structure de coûts basée sur des commissions plus variables, que nous trouvons attrayante.

Passons à l’hospitalité haut de gamme. Un renouvellement robuste et de nouvelles activités de vente nous préparent à la croissance dans ce domaine de notre activité. En octobre, nous avons ouvert nos deux nouveaux produits de suite au Jardin. La première, qui est une suite au niveau événementiel, a déjà fait l’objet d’une licence dans le cadre d’un accord pluriannuel, et la seconde, qui est un espace club au niveau événementiel, dispose d’une majorité de sièges déjà sous contrat et nous faisons de bons progrès sur le reste. Passons à nos résultats financiers. Comme vous le savez, notre société a finalisé sa scission de Sphere Entertainment en avril de cette année. Notre premier trimestre de l’exercice 2024 marque donc le premier trimestre complet de résultats sur une base autonome. Cependant, je voudrais noter que les résultats du premier trimestre ne sont pas entièrement comparables d’une année sur l’autre.

Les résultats du trimestre de l’année précédente sont basés sur une comptabilité détachée et ne reflètent pas toutes les dépenses SG&A que nous aurions engagées si nous avions été une société ouverte autonome. Pour le premier trimestre de l’exercice 2024, nous avons déclaré des revenus de 142,2 millions de dollars, soit une diminution de 4,2 millions de dollars par rapport au trimestre de l’année précédente. La diminution des revenus est principalement due à la baisse des revenus liés aux événements, ce qui reflète la comparaison difficile avec le trimestre de l’année précédente que j’ai mentionné plus tôt. Résultat opérationnel ajusté du premier trimestre…