Madison Square Garden Entertainment Corp (MSGE) publie ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2024

MSGE a déclaré des revenus de 142,2 millions de dollars pour le premier trimestre de l’exercice 2024, soit une baisse de 4,2 millions de dollars, ou 3 %, par rapport au trimestre de l’année précédente.

La société a déclaré une perte d’exploitation de 33,4 millions de dollars, soit une augmentation de 22,1 millions de dollars par rapport au trimestre de l’année précédente.

MSGE réaffirme ses prévisions précédemment publiées pour l’exercice 2024 concernant les revenus et le résultat opérationnel ajusté, tout en mettant à jour ses prévisions en matière de résultat opérationnel.

La société a racheté 3 525 314 actions ordinaires MSGE de classe A au cours du premier trimestre de l’exercice 2024.

Performance de l’entreprise et faits saillants financiers

Le premier trimestre de l’exercice 2024 de MSGE a marqué le début de son premier exercice complet en tant que société publique autonome. La société continue de voir son calendrier de réservations pour le reste de l’exercice 2024 se remplir et reste en bonne voie pour atteindre un faible pourcentage d’augmentation à deux chiffres des événements dans son activité de réservation pour l’exercice.

Sommaire des tableaux financiers

Les résultats financiers pour les trois mois terminés les 30 septembre 2023 et 2022 ont montré une diminution des revenus de 3 %, passant de 146,5 millions de dollars en 2022 à 142,2 millions de dollars en 2023. La perte d’exploitation a augmenté de 196 %, passant de 11,3 millions de dollars en 2022 à 33,4 millions de dollars. en 2023. Le résultat opérationnel ajusté est passé de 11,5 millions de dollars en 2022 à une perte de 0,7 million de dollars en 2023.

Analyse de l’entreprise et perspectives d’avenir

MSGE met à jour ses prévisions de résultat opérationnel pour l’exercice 2024, principalement en raison de l’impact des charges de restructuration. La société prévoit actuellement des revenus compris entre 900 et 930 millions de dollars, un bénéfice d’exploitation entre 85 et 95 millions de dollars et un bénéfice d’exploitation ajusté entre 160 et 170 millions de dollars.

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2024, la société a racheté 3 525 314 actions ordinaires MSGE de classe A. Depuis qu’elle est devenue une société autonome en avril 2023, la société a racheté 4 365 367 actions ordinaires de classe A MSGE pour un prix d’achat global d’environ 140 millions de dollars, réduisant ainsi les actions de classe A en circulation d’environ 10 %.

MSGE reste concentré sur ses priorités en matière d’allocation de capital, à savoir le retour opportuniste du capital aux actionnaires et le remboursement de la dette. La société est convaincue d’être bien placée pour créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires.

Découvrez la publication complète des résultats de 8-K (ici) de Madison Square Garden Entertainment Corp pour plus de détails.

Cet article est paru pour la première fois sur GourouFocus.