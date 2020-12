Désolé les fans, mais Madison Prewett n’est pas prêt à embrasser et à dire.

De retour en octobre, Le célibataire ancien – qui a rivalisé pour Peter Weberle cœur de la saison 24 – a fait parler les fans quand elle était liée à une joueuse de la NBA Michael Porter Jr. Alors, est-ce que ces deux éléments sont chauds? Pour l’instant, Madison n’est pas prête à confirmer ou à nier.

«Quand je suis sorti de la série, je me suis en quelque sorte promis que si je suis dans une autre relation, je vais en avoir une: prenez-la très, très lentement. Et deux: je vais m’assurer que je j’ai le temps avant que je ne le rende public et que je l’annonce », a-t-elle partagé dans l’épisode du 11 décembre de iHeartRadio Presque connu Podcast. « Donc j’ai été très privé de ma vie relationnelle. »

Madison a ajouté: « Mais quand et si je suis prêt à devenir public, vous serez le premier à le savoir. »

Co-hôtes Ben Higgins et Ashley « I » Iaconetti étaient très compréhensifs. En fait, Ben a admis qu’il n’avait pas rendu public sa relation avec maintenant fiancée Jess Clarke pendant quatre mois.