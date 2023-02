Madison Marie Russo a fait de fausses déclarations sur son traitement contre le cancer

Madison Marie Russo, 19 ans, a trompé plus de 400 personnes en se faisant passer pour une patiente atteinte d’un cancer. La jeune fille a affirmé dans sa vidéo qu’elle devait subir une chimiothérapie à cause d’un cancer, et les médecins lui ont donné un ultimatum de 5 ans. Mais toutes ses affirmations se sont révélées fausses lorsque la police a enquêté sur l’affaire.

Comme le rapporte DailyMail, certains médecins se sont plaints de Madison Marie Russo qu’elle téléchargeait des vidéos liées au cancer. Ces médecins ont dit à la police qu’elle faisait une fausse déclaration selon laquelle elle était atteinte d’un cancer. Après cela, la police a fouillé la maison de Madison. Au cours de l’enquête, la police a trouvé plusieurs pièces d’équipement médical dans sa maison.

Il a été affirmé dans le rapport que si les allégations contre Madison Marie s’avèrent vraies, elle écopera de 10 ans de prison. À l’heure actuelle, elle a été libérée moyennant une caution de Rs 8 lakh. Elle comparaîtra à nouveau devant le tribunal le 2 mars.

Madison Mary a transformé l’appartement de l’Iowa, aux États-Unis, en un faux hôpital. Lorsque les policiers sont arrivés au domicile de la jeune fille, ils ont trouvé plusieurs pièces d’équipement médical. La police a déclaré que Madison Marie avait également volé des photos de nombreux patients atteints de cancer et les avait partagées sur les réseaux sociaux comme les siennes.

La jeune fille trompe les gens avec ses fausses affirmations et sa propagande trompeuse sur les réseaux sociaux. Elle a même affirmé qu’elle souffrait d’un cancer du pancréas de stade 2. Dans sa vidéo, la jeune fille a déclaré qu’elle avait une tumeur de la taille d’un ballon de football à l’arrière.

Madison a partagé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux des vidéos fabriquées sur sa maladie, alors qu’elle recevait des dons de 493 personnes au nom de sa maladie. Elle a un fort fan suivant sur son compte TikTok à travers lequel elle prévoyait de tromper des innocents.

La chose surprenante est qu’un journal local a même interviewé Madison au sujet de sa fausse maladie. Toutes ses affirmations se sont révélées fausses dans l’enquête policière, qui a révélé qu’elle vivait une vie de luxe, qu’elle travaillait à temps partiel et qu’elle jouait également au golf. Dans le même temps, il a également été révélé dans son dossier médical qu’elle n’avait aucune maladie comme le cancer.

