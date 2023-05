Madison LeCroy parle du drame d’Alex Rodriguez en sortant avec Jennifer Lopez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock/Shutterstock

Madison Le Croy a parlé de ses prétendus DM de Alex Rodríguez de retour en 2020 dans un nouvel épisode du Oreillers et bière podcast le jeudi 18 mai. Le Charme du Sud star, 32 ans, a affirmé qu’A-Rod, 47 ans, semblait chercher une « poussin secondaire » alors qu’il était fiancé à Jennifer Lopez, 53. Madison a révélé qu’elle avait été choquée lorsqu’elle a entendu parler pour la première fois de l’ancien joueur de la MLB.

Madison a déclaré qu’A-Rod lui avait envoyé un message lui demandant s’il y avait ou non des gymnases ouverts pendant la pandémie de COVID-19. Elle a révélé qu’elle avait dit à l’hôte du podcast, Austen Kroll, avec qui elle venait de rompre, de lui répondre pour elle. «Je suis f ** king catfished. Il n’y a aucun moyen que le mec qui sort avec J.Lo ne soit pas dans mes DM en ce moment », a-t-elle déclaré comme sa première réaction.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Madison a dit plus tard qu’elle avait appelé Alex dans les DM, après qu’Austen ait expliqué qu’il l’avait FaceTime plusieurs fois par jour. « J’ai dit que si vous cherchiez une nana de côté, ce qu’il était clairement, ce n’était pas moi », se souvient-elle. « Je suis un matériau pour femme. »

Austen et Madison ont toutes deux déclaré qu’elle avait décidé de « l’appeler bluff » et de demander à l’ancienne star de la MLB de la mettre en place avec un ami. Même si Austen a dit qu’il avait dit qu’il le ferait, il ne l’a jamais fait. « Il était comme, ‘Qu’est-ce que tu cherches?’ J’étais comme, ‘Une gentille, axée sur la famille’, comme je veux dire, toutes les choses qu’il n’était pas clairement, et c’était la fin de ça », a-t-elle dit.

Après la sortie du podcast, un représentant d’Alex a nié les affirmations de Madison dans une déclaration à Page 6. « Ses 15 minutes de gloire sont écoulées et elle essaie d’obtenir une 16e minute. S’il vous plaît, arrêtez de faire perdre du temps à tout le monde avec ces faux récits. Ils étaient faux il y a deux ans et continuent d’être faux », ont-ils déclaré.

Les rumeurs sur Alex et Madison ont fait la une des journaux en mars 2021, lorsque Danni Baird, une d’elle Charme du Sud co-stars, des déclarations détaillées sur la star de télé-réalité échangeant des messages avec l’ancien joueur de baseball des Yankees. Après la séparation d’A-Rod et de J.Lo en 2021, Madison a déclaré qu’elle « souhaitait[ed] les meilleurs » dans une déclaration à Page 6.

Après Jennifer et son désormais mari Ben Affleck réunie, Madison a admis qu’elle n’avait joué aucun rôle dans la rupture du chanteur et d’A-Rod. « Je n’ai rien à voir avec la raison pour laquelle ils se sont séparés, et je pense que tout le monde le sait. Et si vous ne le savez pas, alors c’est juste ridicule, comme, soyons honnêtes », a-t-elle dit Nous hebdomadaire.

Lien connexe En rapport: Parents de Jennifer Lopez : tout ce qu’il faut savoir sur sa mère et son père

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.