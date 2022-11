Madison LeCroy épouse son petit ami Brett Randle après le scandale A-Rod – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Madison Le Croy est une femme mariée ! Le joueur de 32 ans Charme du Sud la star s’est mariée avec son petit ami Brett Randle dans un palais de justice mercredi et avait l’air incroyable. Elle portait une mini robe blanche sans bretelles et un voile court alors qu’elle avait les cheveux relevés, sur une photo Instagram partagée par son amie proche Erica Caïnqui était le célébrant.

Brett avait également fière allure dans un blazer bleu foncé sur un haut boutonné blanc et un pantalon bleu foncé alors qu’il posait d’un côté d’Erica et Madison posait de l’autre. Erica portait un blazer rose clair et un pantalon à volants aux extrémités alors qu’elle lançait un sourire et passait ses bras autour du nouveau mari et de la nouvelle femme. “Je ne peux pas attendre le 19.11.22 🤍✈️🥂”, a-t-elle légendé le message, faisant référence à la date de la cérémonie et de la célébration du mariage du tourtereau.

En plus de l’instantané d’Erica, la mariée s’est rendue sur son propre Instagram pour partager des vidéos épiques de la journée spéciale. Il comprenait des clips d’elle et de Brett partageant un baiser dans une voiture et d’elle posant avec des lunettes de soleil à monture blanche. “C’est le compte à rebours final… 19.11.22”, a-t-elle sous-titré une vidéo avant de sous-titrer la seconde avec, “Monte chérie, on va au Mexique. Littéralement la semaine dernière, ma famille a montré une vidéo de mon enfant de 5 ans chantant cette chanson, nous avons tous eu des frissons… quand vous savez que vous savez 🤍. Le deuxième message comprenait également un adorable clip d’elle chantant dans une robe blanche en tant que petite fille.

Le mariage de Madison et Brett intervient après qu’elle a annoncé sa proposition en octobre 2021, moins d’un an après qu’ils aient commencé à sortir ensemble. Avant cela, elle avait été mariée à Josh Huguesavec qui elle partage son fils, Hudson10 ans, de 2010 à 2016. Elle était également dans une relation récurrente avec elle Charme du Sud co-vedette Austen Kroll.

Madison a également fait la une des journaux en février 2021 lorsqu’elle a affirmé qu’elle avait une fois “parlé mais n’était pas devenue physique” avec Alex Rodríguez quand il était encore en couple avec Jennifer Lopez. Elle a fait l’aveu choquant de Charme du Sudde la réunion de la saison sept et a allégué qu’il avait glissé dans ses DM, mais a déclaré qu’ils “ne se sont jamais rencontrés”. Alex “n’a jamais physiquement trompé sa fiancée avec moi”, a-t-elle déclaré lors de l’émission. La réclamation aurait causé des problèmes entre le couple et J.Lo a ensuite rompu leurs fiançailles en avril 2021. Elle est maintenant mariée à son ancienne flamme, Ben Affleck.