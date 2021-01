L’ancien quart-arrière a affirmé qu’il avait réservé un vol pour voir le Charme du sud star, texto, « Ok. Ne t’inquiète pas à ce sujet. J’ai acheté le vol hier parce que c’était le dernier vol direct. Si ça ne marche pas, je peux le changer pour une autre heure. »

Dans un article séparé, Madison a partagé une capture d’écran présumée d’un autre échange qu’elle a eu avec Jay. Contrairement aux premiers messages, le premier Très Cavallari star semblait être d’une humeur différente.

« Cela a été insinué et mon nom y a également été introduit, ce que je n’ai pas apprécié », aurait-il dit à Madison, mais on ne sait pas quel était le contexte du message.

« Jay, » répondit Madison, « je n’ai rien fait d’autre que vous respecter et votre vie privée … Je vous respecte et je respecte votre famille et je ne dirais jamais rien qui vous mettrait en danger vous et votre famille. »

Jay a répondu: « Cela ne semblait pas être le cas. Peut-être que c’était accidentel. Je ne sais pas. Personne ne veut ce gâchis. J’apprécie que vous disiez cela. Je pense que nous pouvons tous nous respecter mutuellement à l’avenir. tout au moins. «