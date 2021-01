MADISON LeCroy n’a pas hésité à propos de sa silhouette parfaitement tonique et a fait étalage de son corps impressionnant tout au long de son conflit dramatique avec Jay Cutler et Kristin Cavallari.

La star de Southern Charm mène une vie très active et a le corps pour le prouver.

La native de Caroline du Sud a l’air impeccable en elle Instagram photos, comme elle a montré son physique à la plage et en vacances.

La maman Bravo a fait étalage de ses fessiers toniques lors d’un voyage tropical à Tulum.

Madison a fréquenté le Carolina College of Hair Design quand elle était jeune pour poursuivre une carrière dans la coiffure et le maquillage.

Elle est maintenant la coiffeuse et maquilleuse la plus «recherchée» de Charleston, dit-elle.

La personnalité de la télévision a fréquenté la co-star Austen Kroll pendant trois ans jusqu’à ce qu’elle cesse de cesser à la fin de 2019.

Elle était lié à l’ancien quart-arrière de la NFL Jay Cutler en janvier, bien que le drame se soit produit peu de temps après.

Plus tôt ce mois-ci, un initié a dit US hebdomadaire que sa nouvelle histoire d’amour avec l’athlète n’était «rien de grave à ce stade.

«Mais ils s’amusent à se connaître», ont-ils révélé.

Jay Cutler était auparavant marié à un ancien de Laguna Beach Kristin Cavallari, mais le couple a divorcé en 2020 après 10 ans passés ensemble.

La star des Chicago Bears s’est réunie avec Madison au début de l’année, bien que leur la relation est rapidement devenue aigre.

Madison a affirmé qu’elle faisait partie d’un plan de «remboursement» du mariage de Jay, révélant plus tard que leur romance «n’avait pas fonctionné».

Bien que Jay ait d’abord contacté le Charme du Sud star, il l’a accusée d’avoir mis son nom en conflit.

Le temps de la jeune maman avec Jay a été de courte durée, car les fans ont spéculé qu’il était retourné à Kristin.

Les ex-conjoints postés photos correspondantes ensemble sous-titré: « Le monde est plein d’utilisateurs. 10 ans. Je ne peux pas briser ça. »

Kristin et Jay partagent trois enfants, Camden, huit ans, Jaxon, six ans et Saylor James, cinq ans.

Madison partage Hudson avec son ex-mari Josh Hughes.