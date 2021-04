Madison LeCroy de SOUTHERN Charm insiste sur le fait qu’elle ne voit PAS Alex Rodriguez après lui et Jennifer Lopez rompant leurs fiançailles.

le star de la réalité effectivement révélé sur Instagram, elle a maintenant un PETIT AMI.

Au cours du week-end, un adepte a commenté une photo de Maddison en train de siroter un cocktail: « Mmmm Arod en route, fille récupère les sacs, il vient pour toi »[/caption]

Mais le Bravolebrity a insisté: « J'ai un petit ami! »

Mais le Bravolebrity a insisté: « J’ai un petit ami! »

Elle avait initialement sous-titré le cliché: «Prenons racine les uns pour les autres et regardons-nous grandir.»

Après la séparation de Jennifer Lopez et Alex Rodriguez la semaine dernière, Maddison a déclaré à Page Six: « Je leur souhaite le meilleur »[/caption]

Suivant Jennifer Lopez et Alex Rodriguez divisé la semaine dernière Maddison dit à Page Six: «Je leur souhaite le meilleur.»

Mercredi le anciens fiancés a déclaré dans une déclaration commune: «Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et nous avons hâte de le rester.

«Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir les uns les autres sur nos activités et projets communs. Nous souhaitons le meilleur aux autres et aux enfants les uns des autres.

« Par respect pour eux, le seul autre commentaire que nous ayons à dire est de remercier tous ceux qui ont envoyé des paroles aimables et du soutien. »

Cependant, la costar de Madison Southern Charm, Shep Rose, avait précédemment affirmé qu’elle s’était auparavant « vantée » d’avoir parlé à l’athlète.[/caption]

Des sources proches du couple ont révélé que «la confiance de JLo avait été brisée», à la suite de rumeurs avec lesquelles ARod aurait triché Madison, ce qu’ils ont tous deux nié.

Mais un initié a expliqué à E! Nouvelles: «Une fois que sa confiance est brisée, il n’y a plus de retour.

«Elle se sent bien dans sa décision car elle sait qu’ARod sera toujours dans sa vie, juste à un autre titre.»

La source a affirmé que la femme de 51 ans était «en paix» avec sa décision, car les deux parties savaient que la rupture allait arriver parce qu’elle «n’était pas heureuse depuis un moment maintenant».

Le couple s’est fiancé en 2019 mais a repoussé leur mariage à deux reprises à cause de la pandémie.





Cependant, la costar de Madison’s Southern Charm, Shep Rose, avait précédemment affirmé qu’elle «Vanté» d’avoir parlé à l’athlète.

Jennifer a deux enfants avec elle ancien partenaire Marc Anthony, Les jumeaux Emme et Maximilian, 13 ans.

Alex a deux enfants avec son ex-femme Cynthia Scurtis, Natasha, 16 ans, et Ella, 12 ans.

Le couple s’est fiancé en 2019 mais a repoussé son mariage à deux reprises à cause de la pandémie[/caption]