Madison LeCroy de SOUTHERN Charm a déclaré qu’elle «ne devrait pas avoir honte» après avoir admis qu’elle avait subi une chirurgie plastique.

La star de télé-réalité a toujours été très honnête avec ses fans et ses abonnés sur ce qu’elle avait fait sur elle voyage de chirurgie plastique.

Madison, 30 ans, a parlé de son expérience et a révélé qu’avant de passer sous le bistouri pour un «relooking complet de maman», elle «ne se sentait plus confiante» dans sa propre peau.

Dans un long post sur Instagram, elle a écrit: «Chirurgie plastique. Deux mots auxquels je n’avais pas beaucoup réfléchi. Je n’ai jamais pensé que j’aurais besoin, encore moins envie, de chirurgie plastique.

«Cependant, après avoir donné naissance à un bébé de 10 livres il y a huit ans, je n’avais plus confiance en ma peau.»

La star de télé-réalité a poursuivi en disant, bien qu’elle soit «obsédée par le fitness», certaines zones de son corps n’avaient pas «rebondi» à leur ancienne gloire.

En vérifiant le nom de son chirurgien, elle a révélé qu’il lui avait redonné confiance et «transformé les parties de mon corps dont j’étais le plus conscient».

«Les femmes ne devraient jamais avoir honte de faire quoi que ce soit qui les rend plus confiantes ou qui s’aiment davantage», a-t-elle ajouté.

Parler à Bravo Insider à propos de son relooking, elle a admis qu’elle espérait «peaufiner» son corps «juste un peu».

La star de la télévision a déclaré à la plate-forme: « Je voulais ouvrir la conversation, car j’ai l’impression que les gens pensent que [plastic surgery] est une solution si simple. «

La personnalité de la télévision a voulu préciser que les insécurités ne sont pas éliminées après avoir modifié votre apparence.

Elle a dit: «Mais le truc, c’est que j’ai mis tellement de travail. J’ai travaillé, j’ai bien mangé et il y avait des choses que je ne pouvais tout simplement pas changer. Et c’est parce que j’ai eu un bébé de dix livres, et chaque mère sait que les choses sont très différentes après cela.

Bien qu’après la guérison, elle a admis que la douleur n’était «pas si grave», elle a noté: «avoir mes muscles abdominaux remontés était probablement l’une des pires douleurs que j’aie jamais ressenties.»

Une fois son opération terminée, la mère de l’un d’entre eux s’est souvenue qu’elle s’était sentie «folle» de l’anesthésie et avait pensé «qu’ai-je fait?»

La vie amoureuse de Madison a été attiser les ennuis ces derniers temps après avoir été accusée d’avoir fréquenté diverses célébrités mariées.

Le compte Instagram Deux Moi aurait reçu des indices, mais « non confirmés », que le coiffeur voyait Eric Decker, le mari de Jessie James.

La star de la Caroline du Sud a rejeté les réclamations, déclarant: « Oui, ce n’est pas vrai … Je les aime. Je ne le ferais jamais. »

Madison a également déclenché des rumeurs selon lesquelles elle était voir secrètement Alex Rodriguez cette semaine, malgré ses fiançailles avec Jennifer Lopez.

Un initié de Charleston dit exclusivement au soleil de leur relation: « Madison n’a pas exactement gardé le secret sur ARod. Cela fait un moment que ça bourdonne en ville et c’est vraiment une petite ville ici, les choses se sont propagées si vite.

«Elle en parle depuis des mois. Et quand elle le fait, elle a le plus grand sourire sur son visage. Elle semblait amoureuse de lui.

« Ils ont beaucoup flirté lorsqu’ils parlaient, envoyaient des SMS et FaceTimed. Ce n’était certainement pas strictement platonique. »

La source n’était pas claire si les deux «avaient fini par se rencontrer en personne».

Madison a également suscité la controverse lorsqu’elle daté Jay Cutler pendant une courte période, juste après son divorce avec Kristin Cavallari.