Charme du sud étoile Madison LeCroy entend «clarifier» la situation entre Jay Cutler et Kristin Cavallari.

Le 22 janvier, les futurs ex-conjoints et anciens Très Cavallari les co-stars Jay et Kristin ont posté des photos correspondantes sur Instagram les fans se grattaient la tête. La photo montrait l’ancien couple, qui a annoncé leur séparation après une décennie ensemble en avril 2020, et comportait la légende: « Le monde est plein d’utilisateurs. 10 ans. Je ne peux pas briser ça. »

L’ami de Kristin Justin Anderson semblait impliquer qu’il y avait un situation les fans n’étaient pas au courant en écrivant, « il y a un calme dans l’air de nashville ce soir, » et « je vous aime les gars. »

Alors que certains ont spéculé que c’était une indication que Jay et Kristin étaient de retour ensemble – bien que Kristin soit apparemment impliquée avec un comédien Jeff Dye, avec qui elle a récemment passé des vacances au Mexique et a échangé « Je t’aime » avec Instagram Live – un initié a déclaré à E! Nouvelles ce n’était pas le cas. La source a partagé: « Ils sont amis et ils sont célibataires. Ils se soutiendront toujours. »