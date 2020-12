Madison, la fille de Chloé Sims, âgée de 15 ans, a fait ses débuts à la télévision, aux côtés de sa mère dans l’émission qui l’a rendue célèbre.

L’adolescent a passé du temps à l’écran avec Chloé, 38 ans, dans une scène diffusée mercredi soir dans l’émission spéciale de Noël The Only Way Is Essex.

Chloé fait partie de l’émission ITVBe depuis 2011 et c’est la première fois que les caméras tournent avec son temps d’écran partagé avec sa fille.

C’était aussi une vraie affaire de famille pour la scène, Madison rejoignant les sœurs de sa mère – Demi, 22 ans, et Frankie, 24 ans – ainsi que Chloé elle-même et leur mère, Nanny Linda.







La scène était centrée sur une discussion sur ce qu’ils aimeraient pour Noël, Chloé demandant à sa fille sur quoi elle avait des dessins pour son grand cadeau.

Madison n’a pas perdu de temps pour viser haut, en disant: « Je veux un iPhone 11. »

C’est une demande que Chloé a trouvée risible, car elle a répondu: Que pensez-vous, je suis millionnaire? «

Chloé a ensuite demandé à Madison de se diriger vers sa chambre pendant qu’elle renversait les haricots sur sa romance on / off avec Pete Wicks.

La fille de Chloé, connue sous le nom de Maddie dans la famille, est son seul enfant qu’elle a eu avec son ex Matthew, avec qui elle est sortie pendant sept ans.







Jusqu’à présent, Chloé a gardé sa fille hors des projecteurs, malgré près d’une décennie en tant que star de télé-réalité. Elle parle aussi rarement de son temps avec son ex.

Elle n’a révélé qui était le père que l’année dernière et elle a posé avec Matthew pour une photo à la fête du 14e anniversaire de Madison à l’époque.

Chloé s’est ouverte à Nouveau magazine à propos de sa relation avec le père de Madison. Elle a dit: «J’étais avec le père de Maddie, Matthew, pendant sept ans, mais nous avons fini comme frère et sœur et ce n’est pas ce que je veux.

« Elle a une bonne relation avec son père. Je suis très proche des parents de son père. Elle est entourée de gens qui l’aiment. »

