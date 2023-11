Madison Energy Infrastructure (MEI) annonce l’acquisition de Pro-Tech Energy Solutions

L’acquisition stratégique renforce les capacités commerciales et d’exécution de MEI et propose de nouveaux projets et solutions pour les clients C&I.

NEW YORK, 6 novembre 2023 /PRNewswire/ — Madison Energy Infrastructure (MEI), l’un des principaux développeurs d’énergies propres et propriétaire d’actifs, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Pro-Tech Energy Solutions (Pro-Tech), un des premiers pionniers du secteur commercial et industriel avec un EPC accompli. fonction et un pipeline de projets distribués et à grande échelle.



Pro-Tech Energy Solutions Projet solaire au sol de 48,6 MW à Pittsburgh, Pennsylvanie.



Le mouvement mondial vers une énergie propre et locale a alimenté le besoin pour les partenaires de proposer et de fournir une suite complète de solutions durables avec certitude, rapidité et confiance. L’expérience éprouvée de Pro-Tech, son équipe tenace et son pipeline unique ajoutent des atouts immédiats et de nouvelles capacités à la plateforme en pleine croissance de MEI.

Formé en 2009 et basé à Moorestown, New Jersey, Pro-Tech a construit des centaines de projets solaires distribués et a récemment développé d’importants actifs de pointe dans le Nord-Est et le Mid-Atlantique. L’intégration de la livraison et de l’exécution de MEI et de Pro-Tech permettra aux partenaires et aux clients d’accéder et de bénéficier d’offres d’énergie propre plus vastes et plus diversifiées.

« Notre réseau croissant de clients mérite le meilleur, et cette acquisition améliore immédiatement notre capacité à fournir des solutions d’énergie propre à fort impact aux secteurs C&I et public. » Richard E. Walsh, PDG de MEI, a déclaré. « La réputation de Pro-Tech en matière de qualité, de sécurité et de fabrication inégalées, ainsi que son solide portefeuille de projets, renforcent notre capacité à remplir notre mission visant à faire progresser l’énergie propre et à renforcer les communautés locales. Nous ne pourrions être plus heureux d’accueillir le Pro-Tech à notre organisation, et nous sommes impatients de voir ce que nous réaliserons ensemble. »

Richard CooperPDG de Pro-Tech, a déclaré : « Notre parcours chez Pro-Tech a été remarquable, et avec l’acquisition de Madison Energy Infrastructure, nous sommes sur le point d’atteindre des sommets encore plus grands. Ce qui a commencé comme une vision va maintenant s’étendre considérablement à mesure que nous devenons membre. de Madison mission de remodeler l’avenir de l’énergie. Nous sommes fiers de rejoindre leur équipe et de contribuer avec notre profonde expérience et notre agilité aux niveaux régional et national. »

À propos de Madison Energy Infrastructure

Madison Energy Infrastructure est un partenaire leader en matière d’énergie propre qui s’engage à fournir des résultats durables avec certitude, rapidité et confiance. Notre solide portefeuille, composé de plus d’un demi-gigawatt d’actifs d’infrastructures d’énergie propre dans plus de 25 États, est renforcé par la force de nos investisseurs et partenaires financiers de renommée mondiale. Nous proposons une gamme complète de services allant du développement et de l’ingénierie de projets à la construction, au financement et à la gestion d’actifs à long terme. Ce qui nous distingue, c’est l’engagement de notre équipe à relever des défis complexes et à rendre la transition vers une énergie propre simple, efficace et rentable. Forts d’une expérience éprouvée dans l’exécution réussie de centaines de projets, nous nous efforçons sans relâche de dépasser les attentes et d’obtenir des résultats significatifs pour nos partenaires et clients.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez www.madisonei.com.

À propos de Pro-Tech Energy Solutions, LLC :

Moorestown, New JerseyPro-Tech Energy Solutions LLC, basée, est une société de services énergétiques clé en main autofinancée offrant une large gamme de solutions et de services énergétiques pour les propriétés résidentielles et commerciales. De la simple mise à niveau de l’éclairage aux installations solaires à grande échelle, l’équipe d’experts chevronnés de Pro-Tech conçoit et met en œuvre des solutions personnalisées afin que les clients puissent réaliser des économies rentables à long terme. Les membres de Pro-Tech ont été responsables du développement et de la gestion de projet d’installation de plus de treize (13) MW de systèmes solaires photovoltaïques (PV) à grande et à petite échelle dans New Jersey depuis 2003. Pro-Tech est membre de l’American Solar Energy Society, de la Northeast Sustainable Energy Association et de l’International Solar Energy Society.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez www.protechenergysolutions.com.

