Madison De La Garza, la sœur de Demi Lovato, révèle la perte déchirante de son premier enfant

L’actrice de 22 ans a déclaré qu’elle et son petit ami « avaient tenu notre petite fille pour la première et la dernière fois » après sa naissance par césarienne d’urgence, tandis que Demi a également pleuré la perte de sa « belle et parfaite nièce » sur les réseaux sociaux. médias.

Celui de Demi Lovato sœur cadette, Madison De La Garza, pleure la perte tragique de son premier enfant.

Samedi, la jeune femme de 22 ans a annoncé la triste nouvelle qu’elle et le nouveau-né de son petit ami Ryan Mitchell sont décédés peu de temps après sa naissance par césarienne d’urgence le mois dernier.

« Le soir du 27 septembre, après une césarienne d’urgence, Ryan et moi avons tenu notre petite fille dans nos bras pour la première et la dernière fois », a écrit Madison sur Instagram. « Merci, Xiomara, d’avoir fait de nous les parents de l’ange le plus parfait du ciel. Maman et papa t’aiment, ma douce fille. »

Demi – qui utilise les pronoms elle/ils – a commenté le message de sa sœur en écrivant : « Je t’aime tellement Xiomara. Un ange dans tous les sens du terme. Je serai ta tante pour toujours. 💔. »

La chanteuse de 32 ans a également partagé la publication de Madison sur ses histoires Instagram. À côté du message de sa sœur, Demi a écrit : « RIP à ma belle et parfaite nièce Xiomara. Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu te serrer dans mes bras… Je serai pour toujours notre tante. 💔💔 Je t’aime tellement @maddelagarza. »

La sœur de Madison, Dallas Lovato, et sa mère, Dianna De La Garza, ont consulté la section commentaires de la publication Instagram de l’actrice pour pleurer cette perte déchirante.



« Petite fille Xiomara, tu me manques tous les jours », a écrit Dallas. « Je prendrai bien soin de ta maman pour que tu puisses t’envoler. Veille sur nous et guide-nous et fais-nous des petits signes. Un jour nous viendrons te voir, cela risque de prendre du temps. Pas un seul jour passera sans toi dans nos cœurs. J’aimerais que nous passions plus de temps ensemble avant que tu ne partes. Alors amusez-vous dans votre nouveau monde, celui que nous ne pouvons pas voir, parce que chaque respiration que je prends, j’en prendrai une pour z ♥️. «

Pendant ce temps, Dianna a commenté : « On dit que lorsque vous rencontrez votre petit-enfant pour la première fois, vous ressentez un amour que vous ne pouvez pas expliquer avec des mots. J’ai ressenti cet amour et je le ressentirai jusqu’au jour de ma mort. Je t’aime mon douce petite-fille Xiomara. Merci d’avoir fait de moi une VRAIE « Grand-mère D ».🕊️ »

Madison a annoncé la nouvelle de sa grossesse le mois dernier.