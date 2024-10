Madison De La Garza, la sœur de Demi Lovato, pleure la perte de sa fille après avoir subi une « césarienne d’urgence »

La demi-soeur cadette de Demi Lovato, Madison De La Garza, a révélé de manière déchirante qu’elle avait perdu sa petite fille après avoir subi une « césarienne d’urgence » fin septembre.

Plus tôt le mois dernier, il a été révélé que Madi, 22 ans – connue pour avoir incarné la fille d’Eva Longoria à l’écran dans Desperate Housewives – attendait son premier enfant avec son petit ami Ryan Mitchell.

Cependant, l’actrice a fait une mise à jour tragique sur Instagram samedi et a écrit : « Le soir du 27 septembre, après une césarienne d’urgence, Ryan et moi avons tendu la petite fille pour la première et la dernière fois. »

« Merci, Xiomara, d’avoir fait de nous les parents de l’ange le plus parfait du ciel. Maman et papa t’aiment, ma douce fille.

Demi, 32 ans, a répondu au message émouvant de son frère dans la section commentaires et a écrit : « Je t’aime tellement Xiomara ». Un ange dans tous les sens du terme. Je serai ta tante pour toujours.

La demi-soeur cadette de Demi Lovato, 32 ans, Madison De La Garza, 22 ans, a révélé de manière déchirante qu’elle avait perdu sa petite fille après avoir subi une « césarienne d’urgence » fin septembre ; vu plus tôt ce mois-ci à Cleveland

Et sur ses histoires Instagram, Lovato a republié le message de sa sœur et a ajouté le texte « RIP à ma belle et parfaite nièce Xiomara ».

«Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu te tenir dans mes bras… Je serai pour toujours ta tante. Je t’aime tellement @maddelagarza.’

Les utilisateurs des médias sociaux ont partagé leurs condoléances dans la section commentaires du message de Madi, y compris l’autre sœur de Demi, Dallas Leigh Lovato.

« Petite fille Xiomara, tu me manques tous les jours. Je prendrai bien soin de ta mère pour que tu puisses t’envoler. Veillez sur nous, guidez-nous et donnez-nous de petits signes.

Elle a poursuivi : « Un jour, nous viendrons vous voir, cela pourrait prendre du temps. Pas un seul jour ne passera sans toi dans nos cœurs.

«J’aurais aimé que nous passions plus de temps ensemble avant que tu ne partes. Alors amusez-vous dans votre nouveau monde, celui qu’on ne voit pas. Parce que chaque respiration que je prends, j’en prendrai une pour z.’

Le fiancé de Demi, Jordan ‘Jutes’ Lutes, a également ajouté: « Je t’aime tellement, repose-toi bien, bébé ange Xiomara. »

Un fan a partagé : « Oh Maddie, je suis vraiment désolé. Je prie pour vous et votre doux bébé ange. Puisse-t-elle reposer en paix », tandis qu’un autre écrivait : « Oh maddie. Je suis vraiment désolé. Je vous envoie de l’amour et des prières.

DJ Mahogany Lox a écrit : « Je vous envoie tant d’amour, à vous et à votre famille. Je suis tellement désolé. ❤️ je prie pour vous tous.

Un utilisateur d’Instagram a ajouté : « Je suis tellement désolé, c’est tellement déchirant que je t’envoie tellement d’amour ❤️ », tandis qu’un autre a tapé : « Votre bébé n’a jamais ressenti une abondance d’amour. » Aimé pour toujours ❤️❤️❤️❤️❤️❤️.’

Le mois dernier, en septembre, Madison a annoncé qu’elle et son petit ami attendaient leur premier enfant ensemble.

À l’époque, elle avait mis en ligne des photos d’Instagram qui semblaient avoir été prises lors d’une baby shower.

En légende, l’actrice a écrit : « Oh Ryan, comme je t’aime ». merci d’avoir réalisé tous mes rêves. bébé Mitchell 10.24′, faisant apparemment référence à la date d’accouchement.

L’une des images montrait également la mère de Madi, Dianna De La Garza, ainsi que les sœurs Demi et Dallas posant leurs mains sur son ventre grandissant tout en affichant de grands sourires.

Plus tôt cette année, en juin, la star a rendu public son petit ami, Ryan, sur sa page Instagram principale.

Madi a mis en ligne un selfie avec Mitchell alors qu’ils posaient avec une vue panoramique derrière eux et a tapé « Mon monde entier ».

En février de l’année dernière, elle avait parlé de sa sobriété obtenue grâce à la tendance des « ancêtres » de TikTok.

Au sujet de devenir sobre, Madi a déclaré E! Nouvelles l’année dernière, en mars, elle a suivi les « conseils » de sa sœur aînée, Demi, au fil des ans.

L’ancienne star de Disney Channel a parlé ouvertement de sa santé mentale et de ses luttes passées contre la toxicomanie.

« Elle me donne évidemment beaucoup de bons conseils en tant que sœur, mais je pense que c’est plus puissant de la voir en action », a déclaré De La Garza à propos de Lovato.

«J’ai commencé à partager mon histoire personnelle et je ne l’aurais jamais fait sans elle. Son honnêteté, son courage et son caractère ouvert, je pense que c’est ce qui me motive.

Lors d’un entretien séparé avec E! Nouvelles le mois dernier, Demi avait partagé son enthousiasme à l’idée de devenir tante.

«Je suis vraiment excité de voir une nouvelle vie arriver dans notre famille. La famille est très appréciée pour moi. Je privilégie la famille et les amis plutôt que le succès, a déclaré le chanteur.

Elle a incarné le personnage de Juanita Solis dans la série à succès Desperate Housewives, de 2008 à 2012 (vue ci-dessus avec Eva Longoria).

« Quand les gens me demandent quel conseil je donnerais aux enfants artistes aujourd’hui, je leur dirais de privilégier les liens significatifs dans votre vie plutôt que le succès, car parfois, je ne l’ai pas fait et je l’ai regretté. »

Lovato a ajouté : « Mais maintenant que je réfléchis beaucoup, je peux dire que la famille compte tellement pour moi et je suis ravie d’être tante. »

Semblable à Demi, Madi a également connu le succès dans l’industrie du divertissement en tant que cinéaste et actrice.

Elle a incarné le personnage de Juanita Solis dans la série à succès Desperate Housewives de 2008 à 2012. Elle a également joué un rôle non crédité dans le film Disney de sa sœur, Princess Protection Program (2009).