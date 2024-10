Madison De La Garza, la sœur de Demi Lovato, pleure la mort de son premier bébé

Madison De La Garza pleure la perte de son premier enfant.

Le Femmes au foyer désespérées alun, sœur cadette de Demi Lovatoa partagé le 26 octobre qu’elle avait subi une césarienne le mois dernier pour accoucher avec son petit ami Ryan Mitchellla fille de, qu’ils ont nommé Xiomaramais que le nouveau-né n’a pas survécu.

« Le soir du 27 septembre, après une césarienne d’urgence, Ryan et moi avons tenu notre petite fille dans nos bras pour la première et la dernière fois », a écrit Madison, 22 ans. Instagram. « Merci, Xiomara, d’avoir fait de nous les parents de l’ange le plus parfait du ciel. Maman et papa t’aiment, ma douce fille. »

Demi a partagé la publication de sa sœur sur ses histoires Instagram. « RIP à ma belle et parfaite nièce Xiomara », a écrit la femme de 32 ans. « Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu te serrer dans mes bras. Je serai pour toujours ta tante. Je t’aime tellement @maddelagarza. »

Le fiancé du chanteur de « Confident » Jutes33 ans, a commenté le message de Madison : « Je t’aime tellement. Repose en paix, bébé ange Xiomara. »