Madison Chock et Evan Bates ont patiné malgré la maladie lors d’une possible dernière danse américaine

COLUMBUS, Ohio — Il n’y a pas de question plus obsédante dans la vie que « Et si ? »

Le désir de ne pas laisser cela rester sans réponse a joué un rôle important dans la raison pour laquelle les danseurs sur glace Madison Chock et Evan Bates ont participé à la danse libre samedi après-midi aux championnats américains de Prevagen.

Tous deux étaient malades depuis au moins une journée. Chock a dit que cela ressemblait à une grippe de 24 heures. Ce que Bates ressentait était évident à la pâleur de son visage.

Ils ont déjà assez de boules pour remplir plusieurs caisses à trophées. Pourtant, ils étaient déterminés à s’essayer à une autre discipline avec des spinning qui pourraient donner le vertige à une personne en bonne santé et des levées qui nécessitent force et pied sûr sur une surface glissante.

NATIONAUX DE PATINAGE ARTISTIQUE : Résultats | Calendrier de diffusion

Chock ne pensait pas qu’elle aurait pu patiner si la finale avait eu lieu vendredi, alors qu’ils avaient sauté l’entraînement.

Samedi, elle se demandait s’ils regretteraient de ne pas avoir tenté le coup. Lorsque la réponse a été « oui », quand eux et leurs entraîneurs ont estimé qu’il ne serait pas dangereux d’essayer, ils sont allés sur la glace.

Et une autre question sur le regret s’était également glissée dans la réflexion de Chock.

Et si ce 13ème championnat national était le dernier pour un couple de trentenaires (31 et 34 ans) dont le mariage est prévu en juin ? Ils décident désormais saison par saison de continuer à concourir et ne se sont pas encore engagés à participer aux Jeux olympiques de 2026.

« Lorsque nous nous demandions si nous devions ou non patiner, une idée m’est venue à l’esprit : « Et si c’était ça ? Et si à la fin de l’année nous nous sentions complets, mais que nous n’avions pas pu patiner pendant tout le championnat américain ?’ » a déclaré Chock. « Regretterions-nous cette décision ?

«Je pense que cela aurait été un oui. Nous avons donc pensé que s’il s’agissait de notre dernier championnat (national), nous sortirions en sachant que nous avons patiné, que nous avons fait de notre mieux et que nous nous sommes battus jusqu’au bout.

Après tout, ils ont bâti une brillante carrière grâce à leur détermination et leur persévérance, atteignant la première place du podium mondial la saison dernière, leur 12e en tant qu’équipe compétitive. Ils savent quelque chose sur la façon de passer au travers.

Ils ont réussi à récidiver, remportant un cinquième titre américain (et une 12e place consécutive sur le podium) malgré leur deuxième place dans la danse libre, lorsqu’un Bates visiblement en difficulté a perdu l’équilibre et a trébuché sur deux mouvements de pirouette connus sous le nom de twizzles.

La pénalité pour ces erreurs a été suffisante pour placer Christina Carreira et Anthony Ponomarenko premiers du temps libre, mais toujours deuxièmes au classement général.

L’écart de près de neuf points que Chock et Bates ont construit avec un score record aux championnats américains en danse rythmique leur a laissé une marge de victoire confortable, 215,92 contre 210,04 pour Carreira et Ponomarenko.

Étonnamment, Chock et Bates ont toujours l’intention de monter à bord d’un avion dimanche pour un long trajet afin de défendre leur titre au Championnat des Quatre Continents à Shanghai, en Chine, où l’épreuve de danse débute vendredi. Ce voyage d’une journée sera probablement plus difficile pour eux que la danse libre de quatre minutes.

Pas de si à ce sujet.

Philip Hersh, qui a couvert le patinage artistique lors des 12 derniers Jeux olympiques d’hiver, est un contributeur spécial de NBCSports.com.