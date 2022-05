Madison Cawthorn tente de survivre à la primaire alors que les dérapages se multiplient

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Le rôle de premier plan du représentant américain Madison Cawthorn en tant que plus jeune agitateur pro-Donald Trump au Congrès peut frotter les gens de droite et de gauche dans le mauvais sens dans son district de Caroline du Nord.

Cela a fait du guerrier de la culture de 26 ans une célébrité politique des médias sociaux et une collecte de fonds réussie. Il est près du haut de la liste des alliés les plus virulents de l’ancien président à Capitol Hill.

Mais une série d’erreurs politiques et personnelles non forcées a amené à la fois la force des républicains de l’État et des ennemis traditionnels à s’opposer à la candidature de Cawthorn à la réélection. Certaines gaffes ont fait la une des journaux, comme celle qui a irrité des collègues du GOP qui croient qu’il a insinué qu’ils organisaient des orgies et sniffaient de la cocaïne. D’autres ont été salaces, comme des vidéos récemment publiées le montrant dans des poses sexuellement suggestives.

Mais à la maison, le plus important a peut-être été lorsqu’il a décidé de se présenter pour un autre siège à la Chambre des États-Unis, pour retourner dans le 11e district du Congrès montagneux qu’il représente maintenant lorsque le litige de redécoupage a de nouveau déplacé les lignes.

Les deux principaux dirigeants républicains de l’Assemblée générale ont apporté leur soutien à un rival de Cawthorn – le sénateur d’État Chuck Edwards, l’un des sept challengers de la primaire du 17 mai. Avec Trump remportant deux fois la Caroline du Nord et approuvant Cawthorn cette année, sa réélection dans un siège à tendance républicaine dans une année forte du GOP aurait semblé probable.

Maintenant, après un seul mandat, le nouveau membre du Congrès fait face à un défi primaire difficile, avec un combat difficile pour les élections générales s’il survit.

“Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais je sais ceci: les habitants de l’ouest de la Caroline du Nord n’ont pas été représentés à Washington, DC”, a déclaré Michele Woodhouse, qui était autrefois un allié de Cawthorn mais qui se présente maintenant contre lui. .

Le sénateur américain Thom Tillis, RN.C., a soutenu Edwards dans la course fin mars, déclarant: “Cawthorn est bien en deçà des normes les plus élémentaires que l’ouest de la Caroline du Nord attend de ses représentants.” Un super PAC aligné sur Tillis prend l’action inhabituelle de dépenser 1,5 million de dollars dans le district en publipostages et publicités télévisées, dont l’un qualifie Cawthorn de “gêne imprudente” et de “désastre malhonnête”.

Cawthorn riposte, accusant l’establishment de Washington et Tillis d’essayer de le faire taire.

“Je n’ai jamais plié à Washington et le marais me déteste pour ça”, dit-il dans une annonce. “Ils veulent quelqu’un qui fera des affaires en coulisses pour vendre nos valeurs et quelqu’un qui abandonnera les principes de l’Amérique d’abord.”

Le champ du 11e district est devenu encombré de challengers bien connus ou bien financés après que Cawthorn ait décidé à l’automne de se présenter dans un autre district plus proche de Charlotte sous des limites réorganisées lors du redécoupage qui auraient rendu son chemin vers la réélection beaucoup plus facile.

Mais la carte de la maison à l’échelle de l’État a été annulée par les tribunaux d’État et sa refonte a finalement forcé Cawthorn fin février à revenir dans ce qui est en grande partie le 11e district qu’il représente actuellement. Pendant ce temps, Edwards, Woodhouse et d’autres républicains y couraient depuis des mois.

“Il est clair que son intérêt était de déménager ailleurs et de chercher une carrière politique ailleurs après que nous, y compris moi-même dans ce district, avons travaillé pour le faire élire”, a déclaré Edwards dans une interview. “Il nous a tourné le dos”

La campagne de Cawthorn a déclaré qu’il n’était pas disponible pour une entrevue. Le porte-parole de la campagne, Luke Ball, a écrit dans un e-mail que le membre du Congrès est “concentré pour aller de l’avant, unir le NC-11 GOP et gagner les élections de novembre, sans relancer le processus de redécoupage”.

Cawthorn a exaspéré ses collègues républicains au Congrès lorsqu’il a allégué sur un podcast qu’il avait été invité à une orgie à Washington et qu’il avait vu des dirigeants du mouvement pour mettre fin à la toxicomanie consommer de la cocaïne. Le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, l’a réprimandé publiquement pour ces remarques.

Il a été arrêté par la police à trois reprises depuis octobre – deux dans lesquelles il a été cité pour excès de vitesse et un pour conduite avec un permis révoqué. Il a été pris avec des armes à feu aux points de contrôle de l’aéroport à deux reprises au cours de l’année écoulée, dont il y a deux semaines. Il a qualifié le président ukrainien Volodymyr Zelensky de “voyou” après l’invasion du pays par la Russie.

“C’était comme déchirer le Père Noël la veille de Noël”, a déclaré Chris Cooper, professeur de sciences politiques à l’Université de Caroline de l’Ouest.

Dans une vidéo de près de huit minutes publiée sur les réseaux sociaux la semaine dernière, Cawthorn s’est excusé pour l’excès de vitesse et a reconnu que porter une arme à feu à travers la sécurité de l’aéroport était une erreur : “Je dois posséder celle-ci.”

Mais il a repoussé d’autres allégations faites dans des articles de presse, les qualifiant d'”étranges”. Et il a décrit plus tard deux vidéos le montrant dans des poses sexuellement suggestives dans le cadre d’une «campagne de goutte à goutte» par ses ennemis pour inonder le quartier d’histoires négatives dans les derniers jours de la course.

“J’étais grossier avec un ami, j’essayais d’être drôle”, a-t-il tweeté à propos d’une vidéo. « Nous avons agi comme des fous et nous avons plaisanté, c’est tout. Je ne recule PAS.

En 2020, de nombreux conservateurs voyaient en Cawthorn une étoile montante qui pourrait faire entrer les jeunes dans le parti. Il a eu 25 ans – l’âge minimum constitutionnel pour siéger à la Chambre – pendant la campagne.

Cawthorn, qui utilise un fauteuil roulant après avoir été partiellement paralysé à la suite d’un accident de voiture à l’adolescence, a pris de l’importance en remportant un second tour pour le siège libéré par Mark Meadows, le chef de cabinet de Trump. Meadows et Trump avaient tous deux approuvé le principal rival de Cawthorn, mais l’ancien président est rapidement devenu un allié.

“Je l’aime parce qu’il n’est jamais controversé”, a plaisanté Trump lors d’un rassemblement le mois dernier avec Cawthorn. « Il n’y a pas de controverse. Mais tu sais quoi? Il aime ce pays. Il aime cet état et je vais vous dire, il est respecté partout. Il a une grosse voix.

Certains électeurs pensent qu’il est plus intéressé à enflammer les guerres culturelles ou à prendre la pose sur Instagram qu’à aider le district.

Le producteur laitier Bradley Johnston, 59 ans, un électeur non affilié du comté de Henderson, a déclaré que Cawthorn ressemblait à un “jeune homme intelligent” qui “nous pensions tous qu’il irait à Washington et représenterait les valeurs que nous aimions”.

« À mon avis, il ne s’est pas comporté de la manière dont il pourra être en grande partie un représentant sur la route », a déclaré Johnston. Les indépendants inscrits peuvent voter à la primaire du GOP, et Johnston soutient l’opérateur hôtelier Bruce O’Connell.

Le vote anticipé en personne se termine samedi. Si le meilleur votant après mardi ne reçoit pas plus de 30% des suffrages exprimés, les deux principaux candidats iront au second tour en juillet. Dans la primaire démocrate à six candidats, la ministre et militante LGBTQ Jasmine Beach-Ferrara a été la principale collectrice de fonds.

Même si Cawthorn remporte la primaire, il n’a pas encore complètement évité une contestation formelle de sa candidature par les électeurs qui disent qu’il devrait être disqualifié pour son implication dans le rassemblement « Stop the Steal » qui a précédé l’insurrection du Capitole le 6 janvier.

Cawthorn a demandé à un juge fédéral d’empêcher le conseil des élections de l’État d’examiner la contestation. Cette décision est en appel.

Alors que le 11e district, qui s’étend sur 160 miles à l’est d’Asheville jusqu’à la frontière nord de la Géorgie, est un paradis pour les retraités, ce pourraient être de nouveaux électeurs qui décideraient de la course.

“Madison est une personne très flashy et un personnage lui-même”, a déclaré Brian Penland, 22 ans, de Franklin, un étudiant de la Western Carolina University qui a refusé de donner sa préférence dans la course. «Que les gens l’aiment ou non … il est ici et il a fait sa marque dans l’ouest de la Caroline du Nord. Et le reste appartient aux électeurs.

