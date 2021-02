Madison Beer se souvient de se sentir «réduite au silence par des hommes plus âgés» dans l’industrie de la musique

Bière Madison compte 22,7 millions de fans sur Instagram et 13,8 millions d’abonnés sur TikTok, mais elle est bien plus qu’une star des médias sociaux.

Dans une nouvelle interview avec NME, la célébrité de 21 ans a parlé de son expérience dans l’industrie de la musique et des raisons pour lesquelles elle espère son premier album, Soutien de la vie, aidera les gens à la voir comme une véritable artiste.

« Pendant longtemps, j’essaie de prouver mon intelligence et mon art et le fait que je suis quelqu’un qui doit être pris au sérieux », a-t-elle déclaré au journal dans un article publié le 26 février. « Cela devient un peu épuisant parce que je ne devrais pas avoir à le prouver constamment aux gens. «

En ce qui concerne la musique de Beer, ses récents singles, y compris son hit de 2020 «Selfish», pourraient être les premières chansons qui viennent à l’esprit des fans. Mais en réalité, sa carrière a commencé il y a près d’une décennie.

En 2012, alors que Beer entrait tout juste dans son adolescence, elle a mis en ligne une vidéo d’elle-même en train de battre Etta James‘ « Enfin. » La couverture a attiré l’attention de Justin Bieber, qui a tweeté la vidéo à ses millions d’adeptes et a propulsé Beer à un nouveau niveau de renommée. Selon NME, elle a signé avec son label The Island Def Jam Music Group et était dirigée par Scooter braun. Beer a affirmé qu’ils avaient tenté de la transformer en «reine très pop, très Disney» et ont finalement été abandonnés. Elle travaille maintenant avec First Access Entertainment et Epic Records.