Madhya Pradesh IFS Officer transforme les déchets plastiques en opportunité d’emploi

La plantation de jeunes arbres est considérée comme l’un des moyens les plus simples de préserver l’environnement. Les écologistes appellent également les gens à ne pas utiliser de sacs en plastique pour garder l’environnement propre. Cependant, on observe que d’énormes sacs en plastique sont utilisés par les travailleurs des pépinières pour faire pousser des gaules, ce qui pollue encore plus la nature. Anupam Sharma, agent de l’Indian Forest Service (IFS) dans le cadre du Madhya Pradesh, en poste dans la région de Maihar, a vu des sacs en plastique en polyéthylène basse densité (LDPE) jetés lors d’une campagne de plantation dans la région. Cet incident l’a incité à entreprendre toute action permettant de réduire la pollution de l’environnement et de générer de l’emploi pour trois villages.

La sous-division forestière de Maihar dans le Madhya Pradesh, en juin et juillet 2021, a planté 4,7 lakh de jeunes arbres dans le cadre de sa campagne annuelle de plantation. Sharma a visité la zone pour inspection et a vu des sacs en plastique LDPE qui enveloppaient les gaules. Il a estimé qu’environ 5 000 kilos de déchets plastiques s’étaient accumulés au cours de l’activité de plantation. Anupam, qui est nommé officier de sous-division stagiaire, a déclaré que les déchets plastiques, s’ils ne sont pas contrôlés, polluent l’environnement et l’endommagent pendant des années, a rapporté Better India. Pendant la plantation, les jeunes arbres sont sortis de sacs en plastique puis plantés dans le sol. Les déchets plastiques finissent dans les décharges.

Selon le rapport The Better India, Anupam n’a pas réussi à obtenir le soutien des organismes civiques locaux pour acheter ou traiter les déchets, mais il n’a pas abandonné son plan d’atténuation des déchets plastiques. Avec son aide, le service forestier a gagné 59 000 Rs en vendant les déchets plastiques à un ferrailleur à 12 Rs le kg. Le ferrailleur a envoyé le plastique aux usines de recyclage d’Indore et de Jabalpur.

Anupam a demandé l’aide de sa femme Bhavna, une experte en gestion des déchets solides pour savoir comment l’argent pourrait être utilisé pour une cause sociale. Sa femme propose d’installer une usine de biogaz dans une maison de retraite, d’installer un pressoir à huile et un moulin à épices.

Le service forestier a travaillé sur ses suggestions. Ces initiatives ont permis d’empêcher les déchets plastiques d’entrer dans les décharges et d’offrir des opportunités d’emploi durables aux habitants de trois villages de la région.

