Madhya Pradesh Boy reçoit le prestigieux prix Diana pour sa croisade contre l’abus d’alcool

Plusieurs jeunes de partout au pays ont reçu cette année le prestigieux prix Diana pour la promotion des objectifs de développement durable des Nations Unies. L’un d’eux est Surjeet Lodhi, 17 ans, originaire du Madhya Pradesh, dont la croisade contre l’alcool et la sensibilisation à l’éducation ont fait de lui une source d’inspiration pour d’autres enfants. Il a reçu le prix lors d’une rencontre virtuelle.

Surjeet, du district de Bidisha du député, a été victime de violence domestique aux mains de son père alcoolique. Cela l’avait poussé à faire changer l’état d’esprit des hommes du village. Avec l’aide et le soutien du Gram Panchayat, Surjeet a contribué à la fermeture de cinq magasins d’alcools dans les villages et a ainsi ressenti le besoin de lutter contre l’abus d’alcool, qui est souvent commis par les hommes du village. En outre, il a aidé plus de 120 enfants de son village à accéder à l’éducation et à continuer d’apprendre à l’école.

Avec l’aide de Bal Mitra Gram (BMG), un programme phare de l’équipe de la Fondation pour l’enfance Kailash Satyarthi (KSCF) et des conseils d’enfants, Surjeet a joué un rôle déterminant dans l’organisation de campagnes de sensibilisation dans cinq villages et a touché jusqu’à 410 personnes, y compris les membres des conseils de village. S’inspirant de lui, les femmes des villages de Bhilay et Sahwa se sont jointes pour exiger des fonds pour l’éducation des enfants au lieu de leur faire des folies avec de l’alcool. Après une croisade de deux ans, l’équipe a réussi à forcer le conseil du village et l’administration du district à fermer cinq magasins en 2019.

Les communautés villageoises veillent désormais à la consommation d’alcool par les hommes et à la violence contre les femmes et les enfants.

Parler à journalistes, Surjeet a déclaré : « Je suis extrêmement fier de recevoir ce prix et cela a accru ma responsabilité et ma responsabilité envers les enfants de mon pays. Je travaillerai intensivement pour l’éducation des enfants et intensifierai davantage la campagne de désaddiction, qui est à l’origine des abus et de l’exploitation. Je suivrai les traces de mon modèle, Shri Kailash Satyarti, lauréat du prix Nobel de la paix, et travaillerai pour un monde adapté aux enfants. »

Pendant le verrouillage qui a suivi à partir de mars 2020, Surjeet ainsi que d’autres groupes de jeunes et conseils d’enfants ont travaillé pour empêcher la propagation de la pandémie de COVID-19 dans la région. Il a également assuré un bon accès à la nourriture aux villageois pendant que les gens perdaient leur emploi et a plaidé pour le bon respect des directives de covid-19. Il a activement promu la campagne de vaccination dans son village et ses efforts inlassables ont fait en sorte qu’il n’y ait aucun cas de trafic et de travail d’enfants là-bas.

Le prix, décerné à des personnes âgées de 9 à 25 ans, a été décerné à 400 personnes dans le monde.

Créé à la mémoire de Diana, la princesse de Galles, le prix est considéré comme la « plus haute distinction » qu’un jeune puisse obtenir pour une action sociale ou des efforts humanitaires. Il est décerné par l’association caritative du même nom et bénéficie du soutien de ses fils. — le duc de Cambridge et le duc de Sussex.

