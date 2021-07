Madhurima Tuli critique les créateurs de « Khatron Ke Khiladi 11 » pour avoir recréé une « scène de poêle à frire » avec l’ex-beau Vishal Aditya Singh

« Khatron Ke Khiladi 11 » a été la cible de la colère des médias sociaux après que les créateurs ont recréé la tristement célèbre scène de poêle à frire de l’actrice Madhurima Tuli avec son ex-petit ami Vishal Aditya Singh de « Bigg Bos 13 ».

Vishal Aditya Singh participe à l’émission de téléréalité basée sur les cascades.

À propos de l’incident de la poêle à frire, pour les non-initiés, Madhurima Tuli avait frappé les fesses de Vishal avec une poêle à frire dans le « BB13 » de Salman Khan après qu’elle soit devenue furieuse contre lui avec quelque chose. Après l’incident, dont les images étaient devenues virales sur Internet, Madhurima a été évincé de l’émission. Et dans le récent épisode de KKK11, les créateurs ont recréé le même moment, évoquant une réaction de l’actrice elle-même.

Alors que les utilisateurs des médias sociaux ont critiqué les créateurs de la série pour avoir recréé la « scène de la poêle à frire » dans l’émission de téléréalité basée sur les cascades, Madhurima a fortement réagi à la même chose.

Elle a partagé une vidéo sur son Instagram, a exprimé sa déception et a demandé aux créateurs de ne pas jouer avec les émotions de sa famille et de la laisser passer à autre chose. Dans la vidéo, Madhurima a mentionné que beaucoup de choses se sont produites dans Bigg Boss 13, y compris des personnes jetant du thé chaud, se livrant à des combats physiques et a qualifié la situation à l’intérieur de la maison de Bigg Boss de « toxique ».

Parallèlement à la vidéo, Madhurima a fait une demande aux créateurs en écrivant: « Chère @colorstv, ma mère pleure depuis le matin, elle a des problèmes de diabète et a été hospitalisée plus tôt en raison du même incident. Vous ne savez rien de ma relation personnelle avec la personne où l’incident s’est produit. » Chaque relation dans la maison était empoisonnée et tout le monde a fait des erreurs dans la même maison. S’il vous plaît laissez-moi avancer. C’est une demande, veuillez considérer cette vidéo comme une humble demande de ne pas jouer encore et encore avec les émotions de ma famille. Merci. »

Dans la vidéo, elle a également compté les émissions qu’elle a faites avec la chaîne Colors tout en ajoutant qu’elle ne voulait pas faire la vidéo mais qu’il ne lui restait aucune alternative. « Vous utilisez cet incident pour votre TRP et gagnez sans vous rendre compte que cela affecte d’autres personnes ou leurs familles. Ils deviennent déprimés ou affectés. Ils veulent mettre cet incident derrière eux mais vous ne les laissez pas faire ça », a-t-elle déclaré. mentionné.

Madhurima a également affirmé qu’elle était distinguée par la chaîne compte tenu de son nombre limité de fans et sachant bien que personne ne se battra pour elle. « Mais vous jouez avec mes émotions, » dit-elle.

La scène à laquelle Madhurima faisait référence avait Meeck Chahal frappant Vishal avec une poêle à frire.