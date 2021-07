New Delhi: l’actrice de télévision Madhurima Tuli, qui a attiré beaucoup de projecteurs lors de son passage avec son ex-petit ami Vishal Aditya Singh lors de leur séjour dans la maison Bigg Boss 13, a maintenant critiqué Colors TV et Khatron Ke Khiladi 11.

L’actrice les a critiqués pour avoir recréé la « scène de la poêle à frire » sur les plateaux de Khatron Ke Khiladi 11 dans laquelle son ex-petit ami Vishal participe également en tant que candidat.

Elle a exhorté les créateurs à comprendre ses émotions et à l’aider à avancer dans la vie.

Partageant une vidéo d’elle-même sur Instagram, elle a écrit : « Humble demande à @colorstv

Chère @colorstv Ma mère pleure depuis le matin, elle a des problèmes de diabète et a été hospitalisée plus tôt en raison du même incident. Vous ne savez rien de ma relation personnelle avec la personne où l’incident s’est produit. Chaque relation dans la maison était empoisonnée et tout le monde a fait des erreurs dans la même maison. S’il vous plaît laissez-moi avancer. C’est une demande, veuillez considérer cette vidéo comme une humble demande de ne pas jouer encore et encore avec les émoticônes de ma famille. Merci..”

Pour les inconnus, lors de l’un des épisodes de la saison 13 de Bigg Boss, Madhurima est devenue si furieuse contre Vishal à propos de quelque chose qu’elle l’avait frappé avec une poêle à frire.

Depuis lors, l’incident est devenu un matériau mème pour plusieurs invités, qui sont apparus dans l’émission et ont également été partagés par les internautes pour leurs plaisanteries amusantes les uns avec les autres.