Madhuri Dixit transmet un message de gratitude après son 54e anniversaire et exhorte les fans à être en sécurité | Nouvelles des gens

Bombay: La diva à feuilles persistantes de Bollywood, Madhuri Dixit, a exprimé dimanche 16 mai sa gratitude à tous ceux qui ont envoyé des voeux chaleureux pour son 54e anniversaire.

La star de « Hum Aapke Hain Koun » s’est rendue sur Instagram et a publié un doux message dans lequel elle a également exhorté les gens à rester en sécurité au milieu de la pandémie de coronavirus.

Dans le message vidéo, Dixit a déclaré: « Je souhaite que vous soyez tous en sécurité et en bonne santé. Je voulais vous remercier tous pour les voeux d’anniversaire que vous avez envoyés [to] moi. Votre amour et vos souhaits me font me sentir très spécial – chaque jour. «

Parlant des circonstances actuelles, l’acteur a ajouté: « Je sais, la période actuelle que nous traversons est très difficile. J’exhorte tout le monde à rester en contact avec vos proches, à rester en sécurité, à porter vos masques, à se faire vacciner et à suivre tous les COVID. Nous devons rester ensemble et être forts pour y parvenir. «

En plus de la vidéo, l’actrice de ‘Kalank’ a ajouté une émoticône en forme de cœur et mains croisées.

L’actrice de ‘Devdas’ a ajouté dans la légende: « Reconnaissante pour les souhaits d’amour et d’anniversaire de tout le monde (émoticône mains jointes) #ThankYou #Grateful. »

Samedi, Dixit a reçu de nombreux souhaits réconfortants de la part des fans et de sa co-star de l’industrie. Anil Kapoor, Subhash Ghai, Sonakshi Sinha, Jacqueline Fernandez, Tiger Shroff et bien d’autres se sont rendus sur leurs réseaux sociaux pour envoyer leurs voeux d’anniversaire à l’acteur.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Madhuri fera ses débuts dans le monde numérique à travers la série dramatique familiale à suspense de Netflix intitulée « Finding Anamika ».

L’intrigue de la série tourne autour de l’histoire d’une superstar mondiale, d’une épouse et d’une maman qui disparaît soudainement sans laisser de trace. Alors que la police et ses proches cherchent des réponses à sa disparition, sa façade parfaitement conçue est dépouillée, révélant des vérités cachées et des mensonges douloureux dans la vie d’une actrice emblématique.