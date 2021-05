Madhuri Dixit Nene et son mari, le Dr Shriram Nene, se sont rendus dimanche sur leurs pages de médias sociaux pour exprimer la fierté et le bonheur de leur fils aîné Arin Nene diplômé du lycée.

L’acteur s’est rendu sur son Instagram dimanche et a écrit: « Un moment de fierté pour Ram et moi, car Arin est diplômé du lycée avec brio. Félicitations Arin et à la promotion de 2021. Nous apprécions à quel point cette année a été difficile pour tous. de vous et nous saluons votre résilience, votre force, votre travail acharné et votre concentration pour vous élever au-dessus de la situation et réussir. Alors, suivez votre passion et comprenez qu’un jour vous aurez le pouvoir de faire une différence, utilisez-la bien. En vous souhaitant de réussir dans tout ce que vous faites. Je vous aime toujours. #ProudParent # ClassOf2021 #GraduationDay «

Madhuri a également partagé une vidéo dans laquelle on la voit préparer son fils pour sa journée de remise des diplômes et comment il se réjouit.

Shriram a posté la même vidéo et a écrit: « Cher Arin, beaucoup de félicitations pour votre diplôme d’études secondaires. Ce fut une année difficile pour le monde, tous vos camarades de classe et vous. Nous vous souhaitons tout le meilleur alors que vous entrez à l’université et que vous attendez avec impatience pour voir comment vous et vos camarades de classe continuerez à grandir et à faire de grandes choses pour le monde qui vous entoure. Avec amour papa. #ProudParent # Classof2021 #GraduationDay. «

Auparavant, le Dr Nene avait partagé une photo de famille posant avec Madhuri et Arin à l’occasion de la préparation de leur fils pour son diplôme. Il a écrit: « Difficile de croire que ce jeune homme obtient bientôt son diplôme et va à l’université. Même dans le pire des cas, nos enfants, leurs écoles et les parents ont travaillé dur pour réussir leur éducation virtuelle. Cette année a été vraiment perturbateurs et destructeurs à de nombreux niveaux. Mais je pense qu’ils iront bien à long terme, tout comme nous le ferons tous. Qu’en pensez-vous? «

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Madhuri est prête à faire ses débuts sur OTT en tant qu’acteur avec un original Netflix intitulé « Finding Anamika ».