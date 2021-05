Madhuri Dixit serre étroitement son mari Sriram Nene dans cette adorable photo de retour! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Madhuri Dixit Nene envoie de l’amour et de la chaleur en ces temps difficiles de la pandémie de coronavirus.

L’actrice de « Kalank » s’est rendue sur son compte Instagram mardi 4 mai pour partager une adorable photo aimée avec son mari, le Dr Sriram Nene. La photo de retour date de l’époque où Madhuri résidait aux États-Unis avec son mari.

Sur la photo, on peut voir les deux souriants d’une oreille à l’autre et se serrant l’un contre l’autre. Alors que notre fille «Dhak Dhak» porte une salopette en denim avec un sweat-shirt noir, le Dr Nene est repéré en short blanc et une chemise, associée à un pull noir.

Madhuri a sous-titré la photo: «Tenez vos proches plus près que jamais # MayThe4thBeWithYou».

Vérifiez-le:

Plus tôt, la diva dansante a partagé une photo d’elle-même en train de prendre le deuxième vaccin contre le COVID-19 et a exhorté ses fans à se faire vacciner dès que possible.

Sur le plan du travail, Madhuri est juge dans la populaire émission de télé-réalité Dance Deewane 3. L’actrice a cependant temporairement pris congé de l’émission en raison de la situation actuelle du COVID-19. Elle a été vue pour la dernière fois sur grand écran dans le drame multi-stars de Karan Johar « Kalank » en 2019.

En plus d’agir, Madhuri s’est également aventuré dans la production et a produit la comédie marathi le 15 août. L’actrice a également une chaîne YouTube dans laquelle elle partage des conseils de beauté, de santé et de cuisine en plus de nous donner un aperçu de sa vie personnelle.