Madhuri Dixit se fait brutalement troller pour avoir recréé la danse virale d’une fille pakistanaise sur Mera Dil Yeh Pukare Aaja

Madhuri Dixit, a ajouté son propre style à la version remixée de la chanson Mera Dil Yeh Pukare Aaja qui est devenue virale le mois dernier après avoir été interprétée lors d’un mariage par une jeune femme pakistanaise nommée Ayesha. La chanson emblématique, tirée du hit en noir et blanc de 1954 Nagin, est la plus récente à apparaître sur le compte Instagram de l’acteur.

L’acteur a chanté tout en dansant dans son véhicule de vanité tout en portant un sari perlé transparent. Elle suit en grande partie les mouvements originaux de la danse tout en incorporant certains de ses propres mouvements.

Certaines personnes ont adoré la vidéo, mais certaines l’ont trollée brutalement. L’un d’eux a écrit “pas une vidéo sur cette tendance mam”. Un autre a dit “c’est devenu irritant”.





“Je ne m’attendais pas à ça de sa part”, a déclaré un troisième.

Katrina Kaif a précédemment publié une belle vidéo d’elle-même interprétant la chanson populaire Mera Dil Ye Pukare Aaja. On peut la voir afficher son apparence au ralenti tout en enfilant un sari bleu poudré.

De plus, Kili Paul, un influenceur tanzanien, et sa sœur Neema Paul ont reproduit les mouvements de danse virale et ont attiré l’attention d’Internet.

Ayesha a initialement interprété Mera Dil Yeh Pukare Aaja lors d’un mariage le 11 novembre, date à laquelle le remix de DJ Usman Bhatti a attiré pour la première fois l’attention des utilisateurs en ligne. La jeune femme pakistanaise de Lahore est immédiatement devenue célèbre. Depuis lors, elle a également gagné en popularité dans d’autres danses. Un certain nombre d’influenceurs des médias sociaux ont publié des versions en ligne de la chanson populaire dans le but de devenir eux-mêmes populaires.

Lisez aussi: Après la performance de danse de la pakistanaise Ayesha, la vidéo d’une Indienne groovant sur “London Thumakda” devient virale

Lors de la dernière saison de la série télé-réalité de danse Jhalak Dhikla Jaa, Madhuri participait en tant que juge. Le 6 octobre, Maja Ma, son dernier film avec Gajraj Rao, Ritwik Bhowmik et Barkha Singh et réalisé par Anand Tiwari, a fait ses débuts OTT sur Amazon Prime.