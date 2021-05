Madhuri Dixit partage une photo de retour avec son mari, le Dr Sriram Nene

La fille de Bollywood « Dhak Dhak » Madhuri Dixit Nene, mardi, a traité ses fans des médias sociaux avec une photo importante d’elle avec son mari Shriram Nene.

L’acteur a pris son compte Instagram et a partagé la photo avec la légende « Tenez vos proches plus près que jamais # MayThe4thBeWithYou. »

Sur la photo de retour, on pouvait voir le duo posant pour la caméra et affichant leurs sourires d’un million de dollars. Alors que Madhuri était mignonne dans une salopette en jean et des lunettes, son mari avait l’air super cool dans un pull bleu et un short. Le message de la star a reçu plus de 4 lakh likes dans les 4 heures suivant son partage.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Madhuri fera ses débuts dans le monde numérique à travers la série dramatique familiale de Netflix intitulée « Finding Anamika ». sans laisser de trace. Alors que la police et ses proches cherchent des réponses à sa disparition, sa façade parfaitement conçue est dépouillée, révélant des vérités cachées et des mensonges douloureux dans la vie d’une actrice emblématique.

Dans d’autres nouvelles, récemment, Madhuri est devenu le dernier ajout à la tendance virale «Bajre Da Sitta». L’acteur a partagé une magnifique vidéo de sa performance sur la chanson populaire et donnant des expressions inestimables.

Dans la vidéo partagée par l’acteur de 53 ans, on pouvait la voir se synchroniser sur les lèvres avec la chanson alors qu’elle était assise dans sa chambre verte juste avant son relooking. Plus tard dans le clip, après la transformation dramatique de la star, elle est vêtue d’un lehenga rose clair et foncé. Madhuri portait également des boucles d’oreilles en diamant et un collier, les cheveux attachés en un chignon.