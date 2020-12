L’actrice Madhuri Dixit semble également être une grande fan de Harry Potter. L’actrice potterhead s’est récemment rendue sur Instagram pour partager des aperçus d’elle-même dans lesquels elle est vue d’humeur loufoque. Elle a partagé ces images après un marathon cinématographique Harry Potter.

Elle porte du verre Potter et a la langue qui sort. Elle porte une tenue verte avec des boucles d’oreilles de couleur verte et dorée. Dans la légende, Madhuri a également utilisé le charme du Patronus de Harry Potter: Expecto Patronum. La légende de sa série de photos est: «Dire après un marathon de films Harry Potter. Expecto patronum. »

Dans les 19 heures suivant leur publication, les photos ont recueilli plus de six lakh likes et de nombreux commentaires. De nombreux utilisateurs ont réagi à la publication en laissant tomber les emojis de rire aux éclats, les emojis des yeux du cœur, les emojis du cœur rouge, entre autres. Certains utilisateurs ont remarqué à quel point elle était une autre tête de potier, tandis que d’autres ont souhaité la bienvenue au fan club de Harry Potter. De nombreux utilisateurs lui ont également demandé à quelle maison elle appartenait. Il y a quatre maisons dans la série à savoir, Poufsouffle, Serdaigle, Serpentard et Gryffondor.

L’actrice continue de partager des photos avec son mari le Dr Shri Ram Nene et leurs enfants Arin et Ryan. Elle avait récemment partagé un selfie familial avec sa famille insta. Sur la photo, le couple et ses deux fils étaient représentés avec sa mère. L’actrice a sous-titré le message comme suit: « Porter les sensations et les souvenirs post-festifs avec moi au travail. »

Réagissant à son message, l’acteur Anil Kapoor a déclaré: « Belle photo Madhuri … mes bons voeux à maman. » De nombreux utilisateurs ont commenté le message avec des émojis de cœur, des émojis de cœur rose et des émojis de cœur.