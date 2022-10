Madhuri Dixit offre Bal Gopal à Neetu Kapoor pour la future maman Alia Bhatt

Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Le prochain épisode de Jhalak Dikhhla Jaa 10 sera une célébration du couple puissant de Bollywood, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor. Oui, le thème de cette semaine tournera autour de l’histoire d’amour des stars de Brahmastra. Les concurrents raconteront la romance de ce duo à travers leur performance.

Pour juger l’épisode Kapoor Special, la mère de Ranbir Kapoor, Neetu Singh, a honoré l’émission. Au début, Niti Tylor et son partenaire chorégraphe ont dansé sur Khuda Jaane et ont gagné le cœur et les bénédictions de Neetu. Plus tard, Madhuri Dixit a exprimé ses sentiments pour Ranbir-Alia. Dixit a dit à Neetu qu’elle avait apporté un cadeau spécial pour les futurs parents, et elle lui a donné une jolie idole de Bal Gopala (Little Krishna). Neetu a gracieusement accepté et a embrassé l’actrice.

Dans le même épisode, Amruta Khanvilkar a apporté une touche effrayante à la chanson emblématique de Raj Kapoor, Jeena Yaha Marna Yaha. La chanson légère et émotionnelle a été présentée dans un format sans imagination, et Amruta a réussi l’acte avec sa performance effrayante.

Mercredi, Alia Bhatt a organisé une baby shower somptueuse mais intime chez elle, à Vaastu, Mumbai. Plusieurs membres de la famille des deux côtés, Kapoors et Bhatts, ont honoré l’occasion. De Karisma Kapoor et Riddhima Kapoor Sahani à Mahesh Bhatt, Pooja Bhatt, Soni Razdan, Shaheen Bhatt et Neetu Singh, ils ont tous assisté à la baby shower pour bénir le couple.

Peu de temps après la publication des photos de la baby shower, elles sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Alia et Ranbir Kapoor se sont mariés le 14 avril 2022, après être sortis ensemble pendant de nombreuses années, à la résidence de Ranbir à Mumbai lors d’une cérémonie intime. Après deux mois de mariage, le couple a annoncé en juin qu’ils étaient tous prêts à embrasser la parentalité. Elle a posté une photo montrant deux lions et un lionceau. Un jour après avoir annoncé sa grossesse, Alia a remercié tout le monde pour ses vœux.