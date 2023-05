Madhuri Dixit, le fils du Dr Shriram Nene est diplômé du lycée ; les parents fiers deviennent émotifs : « Ma brillante étoile »

L’actrice Madhuri Dixit et son mari, le Dr Shriram Nene, sont ravis que leur fils cadet, Ryan Nene, ait terminé ses études. L’actrice et son mari ont assisté à la cérémonie de convocation de Ryan dans son école, l’American School of Bombay, et ont célébré la remise des diplômes de leur fils.

Le couple a partagé une publication de carrousel avec la légende : « Moment de parent fier : Félicitations à ma brillante étoile pour avoir atteint de nouveaux sommets. #DrNene #graduation #proudparent #congratulations #son #proudmoment #success #cheers #instagram #instagood. » Sur une photo, Ryan pose dans son formel. Sur une autre photo, le jeune diplômé pose avec ses parents et son frère aîné Arin Nene. Le couple a même partagé une vidéo de la cérémonie de remise des diplômes dans le post.

Voici le poste





Dès que le couple a lâché le message, plusieurs fans ont félicité l’actrice. Un fan a écrit : « Félicitations à Ryan et à leurs parents !! Aryan est si beau. » Un autre fan a écrit : « Félicitations à tous les membres de la famille et que Dieu vous bénisse bêta. » Un internaute a écrit : « Hey, beau Ryan, félicitations et meilleurs vœux pour l’avenir rendent tout le monde fier. » Un autre internaute a écrit : « La plupart des parents sont venus juste pour voir Madhuri Dixit. » Un internaute a ajouté : « Félicitations Ryan et fiers parents @drneneofficial monsieur @madhuridixitnene maman. Complète à nouveau la famille, Arin est dans la maison. »

En avril, le PDG d’Apple, Tim Cook, a atterri à Mumbai pour ouvrir un premier magasin dans le centre commercial Jio World Drive. L’homme d’affaires américain a été parfaitement accueilli à Mumbai par l’actrice Madhuri Dixit. L’actrice a prouvé qu’elle était une vraie Mumbaikar, en traitant l’homme d’affaires avec un délicieux vada pav.

Madhuri a partagé une photo sur son Twitter. Sur la photo, Madhuri et Tim ont été capturés en train de rire et de profiter du vada pav. Dixit a partagé la photo avec la légende : « Je ne peux pas penser à un meilleur accueil à Mumbai que Vada Pav ! » Sur le plan du travail, Madhuri a été vu pour la dernière fois avoir un impact sur le monde numérique avec le film Maja Ma et la série The Gone Game.