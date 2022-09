Madhuri Dixit fait la promotion de Maja Ma avec Rakhi Sawant, les internautes disent “zabardasti ka bheja kha rahi…”

Madhuri Dixit est occupée à promouvoir son prochain film Maza Ma, et elle a reçu un visiteur inattendu dans ses promotions trépidantes. Madhuri a été aperçue avec ses co-stars comme Gajraj Rao et d’autres membres de la distribution, interagissant avec les médias.

Dixit a été surpris lorsque Rakhi Sawant est arrivé sur les lieux. Paparazzi a demandé à Rakhi de poser avec Madhuri, et le premier a appelé l’actrice vétéran pour poser avec elle. Connue pour ses tours loufoques, Rakhi est restée dans le cadre avec Madhuri et a même dansé sur la célèbre chanson Ek do teen de Dixit.

Dès que la vidéo a été téléchargée, les internautes ont suivi Rakhi pour sa tentative de rester dans le cadre. Un utilisateur l’a appelé “l’embarras de seconde main”. Un autre utilisateur a écrit : « Zabardasti ka bheja kha rahi hai ». L’un des utilisateurs a affirmé: “Ye aayi Charlie Chaplin.” Un internaute a écrit : “emmenez-la loin de madhuri”. Un autre internaute a écrit : « Dieu merci pagal ke sath pagal nhi bani ».

Plus tôt, lors de la conférence de presse, Dixit s’est ouvert sur la révolution de la narration due à l’émergence d’OTT. Lorsqu’on a demandé à l’actrice de souligner pourquoi les co-stars masculines de l’époque sont toujours coincées avec l’image du “garçon amoureux”, l’actrice a dit : “Les femmes mûrissent plus que les hommes (rires). Vous devez aller vers votre intelligence supérieure et Pensez-y. Je ne peux pas blâmer les héros aussi à cause du genre de films commerciaux qui sont faits, ils ont besoin de faire des chansons, de la danse et tout. Donc, ils recherchent toujours quelque chose qui les garde jeunes, ce qui n’est pas mal.

Dixit a ajouté : “Les films commerciaux changent également. Regardez des films comme Badhaai Ho, où une femme est un protagoniste. Elle n’était pas comme une fille de 16 ans courant autour des arbres. Les histoires mûrissent, le public mûrit, et la narration mûrit. Les gens consomment un meilleur contenu. Il y a tellement d’histoires sur les femmes qui sont faites. D’où tant de bons rôles pour les actrices. ” Maja Ma sortira sur Amazon Prime Video le 6 octobre.