Madhuri Dixit et Triptii Dimri s’associent pour une aventure mère-fille avec Abundantia Entertainment : Reportage : Bollywood News

L’enthousiasme gronde chez Abundantia Entertainment alors qu’ils dévoilent leur dernier projet, un mélange captivant de comédie, de drame et d’action. La maison de production, dirigée par Vikram Malhotra, a encordé le duo de Bhool Bhulaiyaa 3 met en vedette Madhuri Dixit et Triptii Dimri en tête d’affiche de ce film très attendu. Le projet, réalisé par le célèbre Suresh Triveni, marque les retrouvailles du cinéaste et d’Abundantia après leur thriller de 2022 salué par la critique. Jalsaavec Vidya Balan et Shefali Shah.

Selon un rapport de Peeping Moon, même si les détails de l’intrigue restent étroitement secrets, l’argument de vente unique du film est sans aucun doute le couple Dixit et Dimri. Le casting du rôle principal masculin est toujours en cours, ajoutant une autre couche d’intrigue au projet. Le reportage suggère qu’ils incarneront un duo mère-fille, naviguant dans un tourbillon d’émotions, de rires et de situations passionnantes. Il est prévu de déployer le projet sur les étages d’ici mars-avril 2025.

Cette collaboration n’est pas la première fois que Dixit et Dimri partagent le grand écran. Les deux actrices devraient déjà apparaître ensemble dans la prochaine comédie d’horreur de Kartik Aaryan et Vidya Balan. Bhool Bhulaiyaa 3libérant ce Diwali.

Pendant ce temps, Triptii Dimri a accumulé une liste impressionnante de films à venir, dont Vicky Vidya Ka Woh Wala Vidéo sortie le 11 octobre, suivie de Bhool Bhulaiyaa 3 et Dhadak 2 plus tard cette année. De plus, selon les rumeurs, elle ferait partie du film romantique d’Anurag Basu avec Kartik Aaryan et du drame d’action de Vishal Bhardwaj avec Shahid Kapoor.

