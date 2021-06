Madhuri Dixit et Raveena Tandon échangent des mouvements, dansent sur les tubes emblématiques de l’autre

Raveen Tandon et Madhuri Dixit partagent l’espace d’écran sur « Dance Deewane 3 » alors qu’ils groovent sur leurs chansons à succès « Tip Tip Barsa Paani » et « Dhak Dhak Karne Laga ».

Il n’est pas normal de voir deux icônes danser sur leurs tubes à feuilles persistantes. Colors TV a partagé samedi un clip de Madhuri Dixit et Raveen Tandon dansant de ‘Dance Deewane 3’.

Ce fut l’un des meilleurs moments pour effacer le souvenir. Les deux chansons et mouvements ont échangé. Madhuri a dansé sur ‘Tip Tip Barsa Paani’ tandis que Raveena et Madhuri ont tous deux dansé sur ‘Ankhiyo se Goli Mare’

Voir le post ici-

Ce n’est un secret pour personne que Madhuri et Raveena nous ont toujours fascinés par leurs films et que l’essence qu’ils détenaient à l’époque est toujours la même, même après avoir joué sur ces chansons après des années où les deux ont fait tomber les mâchoires.

Madhuri a réussi des mouvements subtils. Raveena, quant à elle, a montré son côté joyeux et énergique.

Les actrices n’ont jamais partagé de cadre dans les films bien qu’elles aient été choisies dans deux films ensemble, Bade Miyan Chhote Miyan (1998) et Gharwali Baharwali (1998). Les deux films présentaient Madhuri Dixit dans une apparition spéciale.

Côté travail, Raveena et Madhuri seront bientôt vus avec leurs séries respectives sur Netflix.

La série de Raveena s’intitule « Aranyak », basée sur un thriller policier surnaturel réalisé par Vinay Waikul et produit par Roy Kapur Films, le show-runner de la série sera Rohan Sippy de Ramesh Sippy Entertainment.

Son rôle est celui d’un flic, qui s’associe à son remplaçant Angad (Parambrata Chatterjee) lorsqu’un touriste étranger disparaît dans une ville.

La série de Madhuri intitulée « Finding Anamika with Dharma Productions » la présente comme une superstar mondiale, une épouse et une mère. Réalisée par Karishma Kohli et Bejoy Nambiar, la série tourne autour du personnage de Madhuri et de ce qui se passe lorsqu’elle disparaît soudainement sans laisser aucune preuve.